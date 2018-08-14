вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцькводоканалу» хочуть віддати міські фонтани

«Луцькводоканалу» хочуть віддати міські фонтани
На баланс КП "Луцькводоканал" планують передати міські фонтани.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

Так, водограї хочуть передати на баланс водоканалу задля їх належного утримання та своєчасного ремонту.

Йдеться про:

- фонтан фігурний, початковою вартістю 2560,00 грн;
– фонтан на Театральному майдані, початковою вартістю 39529,00 грн;
– фонтан на проспекті Президента Грушевського, початковою вартістю 442550,00 грн;
– фонтан на Київському майдані, початковою вартістю 99971,00 грн;
– фонтан у сквері на проспекті Волі, початковою вартістю 266764,00 грн.
- фонтан на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки, початковою вартістю 853665,00 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фонтани, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні
Сьогодні, 17:49
Як у Ковелі відзначали День Гідності та Свободи. ФОТО
Сьогодні, 17:40
«Луцькводоканалу» хочуть віддати міські фонтани
Сьогодні, 17:31
Лучани просять побудувати крематорій
Сьогодні, 17:20
Завершили ремонт міжнародної траси «Київ – Ковель – Ягодин». ВІДЕОЗВІТ
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят У Луцьку увімкнули фонтани до великодніх свят
26 квітень, 19:37
Відомо, коли запрацюють луцькі фонтани Відомо, коли запрацюють луцькі фонтани
23 квітень, 15:25
Якими були фонтани у центрі Луцька та біля «Променя» 40 років тому. РЕТРОФОТО Якими були фонтани у центрі Луцька та біля «Променя» 40 років тому. РЕТРОФОТО
12 квітень, 14:51
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
14 серпень, 2018, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Будинок Косачів у Луцьку та знаменитий костел на ретрофото
Сьогодні, 18:19
 0
У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні
Сьогодні, 17:49
 0
Як у Ковелі відзначали День Гідності та Свободи. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
«Луцькводоканалу» хочуть віддати міські фонтани
Сьогодні, 17:31
 0
Медіа
відео
1/8