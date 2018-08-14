«Луцькводоканалу» хочуть віддати міські фонтани





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.



Так, водограї хочуть передати на баланс водоканалу задля їх належного утримання та своєчасного ремонту.



Йдеться про:



- фонтан фігурний, початковою вартістю 2560,00 грн;

– фонтан на Театральному майдані, початковою вартістю 39529,00 грн;

– фонтан на проспекті Президента Грушевського, початковою вартістю 442550,00 грн;

– фонтан на Київському майдані, початковою вартістю 99971,00 грн;

– фонтан у сквері на проспекті Волі, початковою вартістю 266764,00 грн.

- фонтан на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки, початковою вартістю 853665,00 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На баланс КП "Луцькводоканал" планують передати міські фонтани.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.Так, водограї хочуть передати на баланс водоканалу задля їх належного утримання та своєчасного ремонту.Йдеться про:- фонтан фігурний, початковою вартістю 2560,00 грн;– фонтан на Театральному майдані, початковою вартістю 39529,00 грн;– фонтан на проспекті Президента Грушевського, початковою вартістю 442550,00 грн;– фонтан на Київському майдані, початковою вартістю 99971,00 грн;– фонтан у сквері на проспекті Волі, початковою вартістю 266764,00 грн.- фонтан на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки, початковою вартістю 853665,00 грн.

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