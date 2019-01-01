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Вперше в Україні на районному рівні ковельські лікарі пересадили нирку

Вперше в Україні на районному рівні ковельські лікарі пересадили нирку
У Ковельському МТМО вперше в Україні на районному рівні успішно провели трансплантацію нирки.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V ст., яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора — це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало. Наразі подружжя почувається добре та вже будує плани на майбутнє.

19 вересня Ковельське МТМО (міське територіальне медичне об’єднання) отримало ліцензію для здійснення трансплантації органів. До сьогодні в Україні було лише п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках провели лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі близько 3 тисяч подібних операцій на рік.

Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади. Створення широких можливостей для трансплантації в Україні - один із пріоритетів міністерства на найближчий період.

"Міністерство охорони здоров’я вітає перші успіхи колег-медиків, які 6 місяців готували подружжя до операції. Ця трансплантація - результат великої і злагодженої роботи мультидисциплінарної команди: лікарів урологів, анестезіологів, хірургів, трансплант-координатора та юристів.

Сподіваємося, що найближчим часом вся країна дізнається про нові успіхи наших медиків у сфері трансплантації", - йдеться у повідомленні.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: трансплантація нирки, Ковель, вперше на районному рівні
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