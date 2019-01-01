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Вітер і мороз: синоптик попереджає про різке похолодання в Україні

Вітер і мороз: синоптик попереджає про різке похолодання в Україні
22-го листопада в Україні буде холодно та вітряно.

Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря вночі буде -1-7 градусів, на Сході -5-12 градусів, на Заході – близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів.

Завтра вдень в Україні – від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів.

"Опадів не буде - антициклон, хіба якась противна мряка. Вітер втримається сильним, особливо на південному сході. У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4-5 градусів, одягайтеся дуже тепло", - йдеться у дописі.

Синоптик пише, що потепління, відносне, із опадами, орієнтовно буде з 28-го листопада.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко, вітер, мороз
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