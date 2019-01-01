Вітер і мороз: синоптик попереджає про різке похолодання в Україні
Сьогодні, 11:55
22-го листопада в Україні буде холодно та вітряно.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря вночі буде -1-7 градусів, на Сході -5-12 градусів, на Заході – близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів.
Завтра вдень в Україні – від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів.
"Опадів не буде - антициклон, хіба якась противна мряка. Вітер втримається сильним, особливо на південному сході. У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4-5 градусів, одягайтеся дуже тепло", - йдеться у дописі.
Синоптик пише, що потепління, відносне, із опадами, орієнтовно буде з 28-го листопада.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря вночі буде -1-7 градусів, на Сході -5-12 градусів, на Заході – близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів.
Завтра вдень в Україні – від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів.
"Опадів не буде - антициклон, хіба якась противна мряка. Вітер втримається сильним, особливо на південному сході. У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4-5 градусів, одягайтеся дуже тепло", - йдеться у дописі.
Синоптик пише, що потепління, відносне, із опадами, орієнтовно буде з 28-го листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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