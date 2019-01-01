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Аварія у Володимирі: авто вилетіло на тротуар

Аварія у Володимирі: авто вилетіло на тротуар
У Володимирі-Волинському 21-го листопада на вулиці Ковельській біля повороту на вулицю Ніла Хасевича автомобіль марки Mazda втрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як розповідають очевидці події, авто вилетіло на газон і тротуар і отримало механічні пошкодження, - пише Буг.

Фото вдалося зробити вже тоді, коли автомобіль повернули на проїжджу частину і готували до буксирування.

Розповідають, що Mazda “підрізав” бус. Постраждалих немає.

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Теги: аварія, Володимирі-Волинський
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