У Луцькому зоопарку – зміна графіку роботи





Про це йдеться



Відтак, звіринець працюватиме з 10:00 до 16:00.



"Отож, розраховуйте години візиту до нас з врахуванням написаного вище - аби ніхто нікому не створював незручностей. І чекаємо у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста", - йдеться у повідомленні.



Нагадуємо, що квитки для дорослих та дітей вартують 60 і 40 гривень відповідно.

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