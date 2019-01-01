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У Луцькому зоопарку – зміна графіку роботи

У Луцькому зоопарку – зміна графіку роботи
З огляду на те, що світловий день значно зменшився, Луцький зоопарк повідомляє відвідувачів про зміни у графіку роботи.

Про це йдеться на Facebook-сторінці зоопарку.

Відтак, звіринець працюватиме з 10:00 до 16:00.

"Отож, розраховуйте години візиту до нас з врахуванням написаного вище - аби ніхто нікому не створював незручностей. І чекаємо у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що квитки для дорослих та дітей вартують 60 і 40 гривень відповідно.

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Теги: Луцький зоопарк, зміна графіку роботи
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