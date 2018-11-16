Волинянин у занедбаній будівлі облаштував підпільну заправку

На Волині викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, правоохоронці встановили, що місцевий житель, в одному з занедбаних нежитлових приміщень селища Благодатне Іваничівського району організував діяльність, пов’язану з реалізацією паливно-мастильних матеріалів з порушенням вимог чинного законодавства.В результаті виявили та вилучили з незаконного обігу 4 500 літрів дизельного пального та 3 480 літрів бензину А-92. Крім того, вилучили обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та 18 єврокубів.Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 300 тисяч гривень.Стосовно правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).