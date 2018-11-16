Волинянин у занедбаній будівлі облаштував підпільну заправку
Сьогодні, 12:25
На Волині викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, правоохоронці встановили, що місцевий житель, в одному з занедбаних нежитлових приміщень селища Благодатне Іваничівського району організував діяльність, пов’язану з реалізацією паливно-мастильних матеріалів з порушенням вимог чинного законодавства.
В результаті виявили та вилучили з незаконного обігу 4 500 літрів дизельного пального та 3 480 літрів бензину А-92. Крім того, вилучили обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та 18 єврокубів.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 300 тисяч гривень.
Стосовно правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
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Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, правоохоронці встановили, що місцевий житель, в одному з занедбаних нежитлових приміщень селища Благодатне Іваничівського району організував діяльність, пов’язану з реалізацією паливно-мастильних матеріалів з порушенням вимог чинного законодавства.
В результаті виявили та вилучили з незаконного обігу 4 500 літрів дизельного пального та 3 480 літрів бензину А-92. Крім того, вилучили обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та 18 єврокубів.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 300 тисяч гривень.
Стосовно правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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