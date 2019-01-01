КП «Ласка» просить зменшити фінансування на своє підприємство
Сьогодні, 19:38
Сума програми на регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки передбачає суттєво менші витрати у порівнянні з минулим роком.
Про це говорила директорка КП «Ласка» Наталія Рудь 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Так, із більш ніж 7 мільйонів, які КП «Ласка» отримала у 2019 році, сума зменшилася до 6 мільйонів 395 тисяч гривень у 2020 році.
Зменшення фінансування пов'язане зі зміною витрат на відлов тварин та зі зниженням низки витрат на ідентифікацію тварин (з 840 тисяч гривень зменшили на 100 тисяч гривень).
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Про це говорила директорка КП «Ласка» Наталія Рудь 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Так, із більш ніж 7 мільйонів, які КП «Ласка» отримала у 2019 році, сума зменшилася до 6 мільйонів 395 тисяч гривень у 2020 році.
Зменшення фінансування пов'язане зі зміною витрат на відлов тварин та зі зниженням низки витрат на ідентифікацію тварин (з 840 тисяч гривень зменшили на 100 тисяч гривень).
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