КП «Ласка» просить зменшити фінансування на своє підприємство

Сума програми на регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки передбачає суттєво менші витрати у порівнянні з минулим роком.Про це говорила директорка КП «Ласка»21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Так, із більш ніж 7 мільйонів, які КП «Ласка» отримала у 2019 році, сума зменшилася до 6 мільйонів 395 тисяч гривень у 2020 році.Зменшення фінансування пов'язане зі зміною витрат на відлов тварин та зі зниженням низки витрат на ідентифікацію тварин (з 840 тисяч гривень зменшили на 100 тисяч гривень).