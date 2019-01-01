Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. с.Лобачівка
09:00-17:00
ТзОВ"Відродження"-Ферма
Берестечківське СТ-кафе Зупинка с. Лобачівка:
вул. Набережна,
вул. Незалежності
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л46-02
чистка траси 10:00 - 15:00 с.Завидів
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1.
9:00-17:00
ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазин
м.Ківерці вул.Чкалова,буд.2-24/парні/, 86, вул.Ів.Франка,буд.1-29, вул.Залізнична,84,86,
вул.Київська буд.79,81, 83,85
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №563
9:00-17:00 ФОП Марчук Р.А., С/Р Колодяжне
ФОП Романюк В.В., Ковельське Райво
Вол.дирекція УДППЗ, Свято-Миколаївська церква
Релігійна громада УПЦ с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Магазин №47, Мебельний цех, Укрбізнес,
Автостоянка, Автомайстерня вул.Ківерцівська 2-30
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ТзОВ "ГОР-АГРО", ОСБ гуртожитку №1.(с.Підгайці)
Любомльський та Шацький райони
1 КТП338
9:00-17:00
с,Мельники
2 ПЛ 10кВ Л 58-09 від ВН 125до опори №27 9:00-17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна, ФОП Панчук Г.Й, Магазин №6, ФОП Стельмащук Любов Степанівна, Тов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010", Державна фінансова інспекція у Волинській області, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна, Любомльське споживче товариство, ФОП Гурко Олександр Володимирович, ФОП Шиць Лідія Яківна, ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, Управління державної казначейської служби України, ТОВ ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД «Любомльське споживче товариство» мЛюбомль вул.Брестська ,1 Травня, Кірова, вул.Володимирська, Промислова, вул.К.Антонова, Завальська, Незалежності, вул.Дружби, І.Франко, Шорса, вул.Шевченка, вул.Вокзальна, вул.Поштова
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00 - 16:00 Заравка «ВОГрітейл»,
ВАТ «Волиньгаз, ДП«СЛАП Любешіваргроліс», магазини та церква с. Любешівська Воля с. Любешів вул. Незалежності (частково)
с. Любешівська Воля
вул. Лісна, Шевченка, Новосільська,
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-62 09:00-16:00 смт.Благодатне
вул.І.Франка, 45-67, 48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
вул.Перемоги, 42
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2,7,8 від ЗТП-322 09:30 - 17:00 м.Ратне (Мікрорайон)
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1 КТП-242 Л-1 10:00 - 17:00.
с Глухи без напруги вул: Денисова з
2 КТП-193 Л-2 10:00 - 16:00 с Любохини вул:Зелена
3 КТП-216 10:00 - 17:00 с Смідин вул: Козацька, Незалежності, Шевченка, Польова, Першотравнева, Волі, Суворова
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-272 10:00-15:30 Льонодільниця с.м.т.Луків вул.Смідинська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-77 Л-1 11:00-13:00 с.Ружин
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-324 10:00-15:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Туропин
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-113 10:00-15:30 Новосілківська с/р – млин, клуб,ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Окунин
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Горохівський район
1. с.Лобачівка
09:00-17:00
ТзОВ"Відродження"-Ферма
Берестечківське СТ-кафе Зупинка с. Лобачівка:
вул. Набережна,
вул. Незалежності
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л46-02
чистка траси 10:00 - 15:00 с.Завидів
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1.
9:00-17:00
ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазин
м.Ківерці вул.Чкалова,буд.2-24/парні/, 86, вул.Ів.Франка,буд.1-29, вул.Залізнична,84,86,
вул.Київська буд.79,81, 83,85
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №563
9:00-17:00 ФОП Марчук Р.А., С/Р Колодяжне
ФОП Романюк В.В., Ковельське Райво
Вол.дирекція УДППЗ, Свято-Миколаївська церква
Релігійна громада УПЦ с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Магазин №47, Мебельний цех, Укрбізнес,
Автостоянка, Автомайстерня вул.Ківерцівська 2-30
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ТзОВ "ГОР-АГРО", ОСБ гуртожитку №1.(с.Підгайці)
Любомльський та Шацький райони
1 КТП338
9:00-17:00
с,Мельники
2 ПЛ 10кВ Л 58-09 від ВН 125до опори №27 9:00-17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна, ФОП Панчук Г.Й, Магазин №6, ФОП Стельмащук Любов Степанівна, Тов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010", Державна фінансова інспекція у Волинській області, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна, Любомльське споживче товариство, ФОП Гурко Олександр Володимирович, ФОП Шиць Лідія Яківна, ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, Управління державної казначейської служби України, ТОВ ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД «Любомльське споживче товариство» мЛюбомль вул.Брестська ,1 Травня, Кірова, вул.Володимирська, Промислова, вул.К.Антонова, Завальська, Незалежності, вул.Дружби, І.Франко, Шорса, вул.Шевченка, вул.Вокзальна, вул.Поштова
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00 - 16:00 Заравка «ВОГрітейл»,
ВАТ «Волиньгаз, ДП«СЛАП Любешіваргроліс», магазини та церква с. Любешівська Воля с. Любешів вул. Незалежності (частково)
с. Любешівська Воля
вул. Лісна, Шевченка, Новосільська,
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-62 09:00-16:00 смт.Благодатне
вул.І.Франка, 45-67, 48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
вул.Перемоги, 42
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2,7,8 від ЗТП-322 09:30 - 17:00 м.Ратне (Мікрорайон)
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1 КТП-242 Л-1 10:00 - 17:00.
с Глухи без напруги вул: Денисова з
2 КТП-193 Л-2 10:00 - 16:00 с Любохини вул:Зелена
3 КТП-216 10:00 - 17:00 с Смідин вул: Козацька, Незалежності, Шевченка, Польова, Першотравнева, Волі, Суворова
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-272 10:00-15:30 Льонодільниця с.м.т.Луків вул.Смідинська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-77 Л-1 11:00-13:00 с.Ружин
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-324 10:00-15:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Туропин
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-113 10:00-15:30 Новосілківська с/р – млин, клуб,ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Окунин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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