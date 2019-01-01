Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. с.Лобачівка09:00-17:00ТзОВ"Відродження"-ФермаБерестечківське СТ-кафе Зупинка с. Лобачівка:вул. Набережна,вул. Незалежності1 ПЛ-10кв Л46-02чистка траси 10:00 - 15:00 с.ЗавидівВимкнень споживачів не заплановано.1.9:00-17:00ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазинм.Ківерці вул.Чкалова,буд.2-24/парні/, 86, вул.Ів.Франка,буд.1-29, вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.79,81, 83,851.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5639:00-17:00 ФОП Марчук Р.А., С/Р КолодяжнеФОП Романюк В.В., Ковельське РайвоВол.дирекція УДППЗ, Свято-Миколаївська церкваРелігійна громада УПЦ с.КолодяжнеВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-16:00Магазин №47, Мебельний цех, Укрбізнес,Автостоянка, Автомайстерня вул.Ківерцівська 2-301. 10:00 – 17:00ТзОВ "ГОР-АГРО", ОСБ гуртожитку №1.(с.Підгайці)1 КТП3389:00-17:00с,Мельники2 ПЛ 10кВ Л 58-09 від ВН 125до опори №27 9:00-17:00ФОП Богуш Ольга Іванівна, ФОП Панчук Г.Й, Магазин №6, ФОП Стельмащук Любов Степанівна, Тов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010", Державна фінансова інспекція у Волинській області, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна, Любомльське споживче товариство, ФОП Гурко Олександр Володимирович, ФОП Шиць Лідія Яківна, ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, Управління державної казначейської служби України, ТОВ ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД «Любомльське споживче товариство» мЛюбомль вул.Брестська ,1 Травня, Кірова, вул.Володимирська, Промислова, вул.К.Антонова, Завальська, Незалежності, вул.Дружби, І.Франко, Шорса, вул.Шевченка, вул.Вокзальна, вул.Поштова1 ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00 - 16:00 Заравка «ВОГрітейл»,ВАТ «Волиньгаз, ДП«СЛАП Любешіваргроліс», магазини та церква с. Любешівська Воля с. Любешів вул. Незалежності (частково)с. Любешівська Волявул. Лісна, Шевченка, Новосільська,Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-62 09:00-16:00 смт.Благодатневул.І.Франка, 45-67, 48-72вул.Зеленавул.Грушевського, 40вул.Перемоги, 421 ПЛ-0,4 кВ Л-2,7,8 від ЗТП-322 09:30 - 17:00 м.Ратне (Мікрорайон)1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1 КТП-242 Л-1 10:00 - 17:00.с Глухи без напруги вул: Денисова з2 КТП-193 Л-2 10:00 - 16:00 с Любохини вул:Зелена3 КТП-216 10:00 - 17:00 с Смідин вул: Козацька, Незалежності, Шевченка, Польова, Першотравнева, Волі, Суворова1 ПЛ-0,4 кВКТП-272 10:00-15:30 Льонодільниця с.м.т.Луків вул.Смідинська2 ПЛ-0,4 кВКТП-77 Л-1 11:00-13:00 с.Ружин3 ПЛ-0,4 кВКТП-324 10:00-15:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Туропин4 ПЛ-0,4 кВКТП-113 10:00-15:30 Новосілківська с/р – млин, клуб,ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Окунин