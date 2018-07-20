День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку відбулися скорботні заходи, приурочені до Дня Гідності і Свободи.
Схиляли голови і приносили квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України» на Театральному майдані міста Луцька у четвер, 21 листопада.
Аби відзначити 6-ту річницю Революції Гідності у місті влаштували низку заходів. Зокрема, опісля скорботної частини і вшанування пам’яті Героїв з квітами, охочих запрошували відвідати луцький Палац культури, де організували програму під символічною назвою «З Україною в серці».
Згадати трагічні події Майдану і віддати свою шану Героям прийшли представники міської та обласної влади, родичі і друзі загиблих, військові, представники громадських організацій.
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Схиляли голови і приносили квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України» на Театральному майдані міста Луцька у четвер, 21 листопада.
Аби відзначити 6-ту річницю Революції Гідності у місті влаштували низку заходів. Зокрема, опісля скорботної частини і вшанування пам’яті Героїв з квітами, охочих запрошували відвідати луцький Палац культури, де організували програму під символічною назвою «З Україною в серці».
Згадати трагічні події Майдану і віддати свою шану Героям прийшли представники міської та обласної влади, родичі і друзі загиблих, військові, представники громадських організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чим далі тим більше це перетворюють на свято-відбувальщину для чиновнкиів! Прийшли, морди кірпічьом, поклали квіти, сказали парочку "розмуних" слів, і пішли грітися втеатр! Совок з україниських традиції політикума ще довго не "виб"єш"
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