День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО

У Луцьку відбулися скорботні заходи, приурочені до Дня Гідності і Свободи.Схиляли голови і приносили квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України» на Театральному майдані міста Луцька у четвер, 21 листопада.Аби відзначити 6-ту річницю Революції Гідності у місті влаштували низку заходів. Зокрема, опісля скорботної частини і вшанування пам’яті Героїв з квітами, охочих запрошували відвідати луцький Палац культури, де організували програму під символічною назвою «З Україною в серці».Згадати трагічні події Майдану і віддати свою шану Героям прийшли представники міської та обласної влади, родичі і друзі загиблих, військові, представники громадських організацій.