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День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО

День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
У Луцьку відбулися скорботні заходи, приурочені до Дня Гідності і Свободи.

Схиляли голови і приносили квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України» на Театральному майдані міста Луцька у четвер, 21 листопада.

Аби відзначити 6-ту річницю Революції Гідності у місті влаштували низку заходів. Зокрема, опісля скорботної частини і вшанування пам’яті Героїв з квітами, охочих запрошували відвідати луцький Палац культури, де організували програму під символічною назвою «З Україною в серці».

Згадати трагічні події Майдану і віддати свою шану Героям прийшли представники міської та обласної влади, родичі і друзі загиблих, військові, представники громадських організацій.

День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО

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Теги: Луцьк, День Гідності і Свободи, покладання квітів
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Коментарі 1
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Чим далі тим більше це перетворюють на свято-відбувальщину для чиновнкиів! Прийшли, морди кірпічьом, поклали квіти, сказали парочку "розмуних" слів, і пішли грітися втеатр! Совок з україниських традиції політикума ще довго не "виб"єш"
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