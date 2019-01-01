вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі троє українців намагалися пограбувати банкомат

У Польщі троє українців намагалися пограбувати банкомат
Трьох українців віком 19, 33 та 34 роки затримали за підозрою в пограбуванні банкомата в місті Олава (Нижньосілезьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, інцидент трапився минулої неділі.

Тоді підозрілих осіб біля банкомата, встановленого поруч з супермаркетом, помітив поліцейський, який повертався після служби додому.

Один із чоловіків щось робив, схилившись біля банкомата, а інший намагався прикрити його та оглядався по сторонах. Поліцейський зателефонував черговому та викликав на місце патрулі. Коли прибули правоохоронці, невідомі чоловіки вже втекли. При цьому вони покинули лом, яким встигли частково зламати передню панель банкомата. До грошей дістатися не змогли.

Під час прочісування прилеглої території поліцейські помітили автомобіль Renault Clio з трьома чоловіками всередині, які підпадали під опис ймовірних зловмисників. Їх затримали, вилучивши додаткові докази причетності до спроби пограбування банкомату.

Усі затримані - це громадяни України, які проживали в Легніцькому та Бжеському повітах. У разі доведення їхньої провини, чоловікам загрожує до 10 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українці, пограбування банкомата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діти їли «Чорні цукерки Баби Яги»: деталі масового отруєння школярів на Рівненщині
Сьогодні, 12:54
У Нововолинську викрили банду «наркобариг»
Сьогодні, 12:50
У Польщі троє українців намагалися пограбувати банкомат
Сьогодні, 12:35
Волинянин у занедбаній будівлі облаштував підпільну заправку
Сьогодні, 12:25
У Луцькому зоопарку – зміна графіку роботи
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
19 листопад, 14:00
У Польщі в аварії травмувались українці: потерпілих перевозили до лікарні гелікоптером У Польщі в аварії травмувались українці: потерпілих перевозили до лікарні гелікоптером
18 листопад, 12:25
Двоє українців трагічно загинули в Польщі через дорожні пригоди Двоє українців трагічно загинули в Польщі через дорожні пригоди
30 жовтень, 12:35
У Польщі бус з українцями злетів з дороги і врізався в зупинку: є потерпілі. ФОТО У Польщі бус з українцями злетів з дороги і врізався в зупинку: є потерпілі. ФОТО
28 жовтень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
 0
У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині знайшли зниклого школяра
Сьогодні, 13:15
 0
У Маневицькому районі запрацювала новозбудована амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿