У Польщі троє українців намагалися пограбувати банкомат





Як пoвідoмляє



Тоді підозрілих осіб біля банкомата, встановленого поруч з супермаркетом, помітив поліцейський, який повертався після служби додому.



Один із чоловіків щось робив, схилившись біля банкомата, а інший намагався прикрити його та оглядався по сторонах. Поліцейський зателефонував черговому та викликав на місце патрулі. Коли прибули правоохоронці, невідомі чоловіки вже втекли. При цьому вони покинули лом, яким встигли частково зламати передню панель банкомата. До грошей дістатися не змогли.



Під час прочісування прилеглої території поліцейські помітили автомобіль Renault Clio з трьома чоловіками всередині, які підпадали під опис ймовірних зловмисників. Їх затримали, вилучивши додаткові докази причетності до спроби пограбування банкомату.



Усі затримані - це громадяни України, які проживали в Легніцькому та Бжеському повітах. У разі доведення їхньої провини, чоловікам загрожує до 10 років в'язниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох українців віком 19, 33 та 34 роки затримали за підозрою в пограбуванні банкомата в місті Олава (Нижньосілезьке воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, інцидент трапився минулої неділі.Тоді підозрілих осіб біля банкомата, встановленого поруч з супермаркетом, помітив поліцейський, який повертався після служби додому.Один із чоловіків щось робив, схилившись біля банкомата, а інший намагався прикрити його та оглядався по сторонах. Поліцейський зателефонував черговому та викликав на місце патрулі. Коли прибули правоохоронці, невідомі чоловіки вже втекли. При цьому вони покинули лом, яким встигли частково зламати передню панель банкомата. До грошей дістатися не змогли.Під час прочісування прилеглої території поліцейські помітили автомобіль Renault Clio з трьома чоловіками всередині, які підпадали під опис ймовірних зловмисників. Їх затримали, вилучивши додаткові докази причетності до спроби пограбування банкомату.Усі затримані - це громадяни України, які проживали в Легніцькому та Бжеському повітах. У разі доведення їхньої провини, чоловікам загрожує до 10 років в'язниці.

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