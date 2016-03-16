У Нововолинську викрили банду «наркобариг»





Про це розповів начальник Нововолинського міського відділення поліції Сергій Галащук, - повідомляє



Під час відпрацювань була вилучена чимала кількість наркотиків та затримано більше 10 небезпечних злочинців.



«Сьогодні зранку було затримано більше 10 людей. На допомогу нам були залучені бійці «Корду», Національної гвардії та підрозділу стратегічних розробок. Також вдалося вилучити значну кількість наркотиків», – зазначив він.



Як стало відомо, злочинне угрупування неодноразово здійснювало крадіжки та розповсюджувало наркотичні препарати у місті, і майже завжди йому вдавалось виходити сухим з води. Чи понесуть зловмисники покарання за свої неправомірні дії, буде відомо згодом.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську затримали організовану банду. На підмогу нововолинським поліцейським прибули 30 спецпризначенців підрозділів стратегічних розробок, «Корду» та бійців Національної гвардії.Про це розповів начальник Нововолинського міського відділення поліції, - повідомляє "Нововолинськ.com.ua." Під час відпрацювань була вилучена чимала кількість наркотиків та затримано більше 10 небезпечних злочинців.«Сьогодні зранку було затримано більше 10 людей. На допомогу нам були залучені бійці «Корду», Національної гвардії та підрозділу стратегічних розробок. Також вдалося вилучити значну кількість наркотиків», – зазначив він.Як стало відомо, злочинне угрупування неодноразово здійснювало крадіжки та розповсюджувало наркотичні препарати у місті, і майже завжди йому вдавалось виходити сухим з води. Чи понесуть зловмисники покарання за свої неправомірні дії, буде відомо згодом.

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