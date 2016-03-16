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У Нововолинську викрили банду «наркобариг»

У Нововолинську викрили банду «наркобариг»
У Нововолинську затримали організовану банду. На підмогу нововолинським поліцейським прибули 30 спецпризначенців підрозділів стратегічних розробок, «Корду» та бійців Національної гвардії.

Про це розповів начальник Нововолинського міського відділення поліції Сергій Галащук, - повідомляє "Нововолинськ.com.ua."

Під час відпрацювань була вилучена чимала кількість наркотиків та затримано більше 10 небезпечних злочинців.

«Сьогодні зранку було затримано більше 10 людей. На допомогу нам були залучені бійці «Корду», Національної гвардії та підрозділу стратегічних розробок. Також вдалося вилучити значну кількість наркотиків», – зазначив він.

Як стало відомо, злочинне угрупування неодноразово здійснювало крадіжки та розповсюджувало наркотичні препарати у місті, і майже завжди йому вдавалось виходити сухим з води. Чи понесуть зловмисники покарання за свої неправомірні дії, буде відомо згодом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Нововлинськ, наркотики, продаж
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Коментарі 1
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На допомогу Галащуку прибули: нач поліції, прокурор області, нач МЧС, проректори СНУ та Політеху, главрачі лікарень, директор кромберг енд шуберт. Ніхто з перечислених не пострадав крім галащука!
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