Діти їли «Чорні цукерки Баби Яги»: деталі масового отруєння школярів на Рівненщині





При розслідуванні встановили, що 20 листопада учениця 5 класу пригостила всіх своїх однокласників цукерками з приводу святкування свого дня народження, - інформує Держпродспоживслужба в Рівненській області.



Цукерки під назвою «Чорні цукерки Баби Яги» – жувальні цукерки зі смаками винограду, апельсину, яблука, полуниці, огірка, лимона, перцю чілі) виготовлено в КНР. Всі захворілі вказують, що вживали саме цукерки із перцем чілі. Через 30-45 хвилин після прийому у дітей з’явилися симптоми отруєння: головокружіння, нудота, млявість, загальне недомагання, спрага.



Цукерки були придбані в місцевому продуктовому магазині.



Держпродспоживслужба проводит подальші роботи щодо розслідування випадку отруєння школярів Здовбицької ЗОШ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області повідомило, чим саме отруїлись 12 школярів зі Здовбиці , які потрапили в лікарню з симптомами гострого отруєння.При розслідуванні встановили, що 20 листопада учениця 5 класу пригостила всіх своїх однокласників цукерками з приводу святкування свого дня народження, - інформує Держпродспоживслужба в Рівненській області.Цукерки під назвою «Чорні цукерки Баби Яги» – жувальні цукерки зі смаками винограду, апельсину, яблука, полуниці, огірка, лимона, перцю чілі) виготовлено в КНР. Всі захворілі вказують, що вживали саме цукерки із перцем чілі. Через 30-45 хвилин після прийому у дітей з’явилися симптоми отруєння: головокружіння, нудота, млявість, загальне недомагання, спрага.Цукерки були придбані в місцевому продуктовому магазині.Держпродспоживслужба проводит подальші роботи щодо розслідування випадку отруєння школярів Здовбицької ЗОШ.

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