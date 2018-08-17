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Діти їли «Чорні цукерки Баби Яги»: деталі масового отруєння школярів на Рівненщині

Діти їли «Чорні цукерки Баби Яги»: деталі масового отруєння школярів на Рівненщині
Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області повідомило, чим саме отруїлись 12 школярів зі Здовбиці, які потрапили в лікарню з симптомами гострого отруєння.

При розслідуванні встановили, що 20 листопада учениця 5 класу пригостила всіх своїх однокласників цукерками з приводу святкування свого дня народження, - інформує Держпродспоживслужба в Рівненській області.

Цукерки під назвою «Чорні цукерки Баби Яги» – жувальні цукерки зі смаками винограду, апельсину, яблука, полуниці, огірка, лимона, перцю чілі) виготовлено в КНР. Всі захворілі вказують, що вживали саме цукерки із перцем чілі. Через 30-45 хвилин після прийому у дітей з’явилися симптоми отруєння: головокружіння, нудота, млявість, загальне недомагання, спрага.

Цукерки були придбані в місцевому продуктовому магазині.

Держпродспоживслужба проводит подальші роботи щодо розслідування випадку отруєння школярів Здовбицької ЗОШ.


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Теги: цекурки, отруєння, діти, Рівненщина
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