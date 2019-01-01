На Львівщині автівка на смерть збила свідка під час оформлення аварії





Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, - пише



За його словами, аварія виникла на трасі Львів - Рава Руська. Спершу сталася ДТП між підводою та Skoda Fabia - без постраждалих. Однак під час оформлення цієї аварії в них влетів автомобіль Fiat Scudo. В результаті ДТП загинув свідок, дві особи травмовані та госпіталізовані до Жовківської центральної лікарні.



Також пошкодження отримав службовий автомобіль поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області сталася дорожно-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів - двох автомобілів та підводи. Інцидент стався 20 листопада.Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, - пише УНІАН За його словами, аварія виникла на трасі Львів - Рава Руська. Спершу сталася ДТП між підводою та Skoda Fabia - без постраждалих. Однак під час оформлення цієї аварії в них влетів автомобіль Fiat Scudo. В результаті ДТП загинув свідок, дві особи травмовані та госпіталізовані до Жовківської центральної лікарні.Також пошкодження отримав службовий автомобіль поліції.

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