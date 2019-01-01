вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині автівка на смерть збила свідка під час оформлення аварії

На Львівщині автівка на смерть збила свідка під час оформлення аварії
У Львівській області сталася дорожно-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів - двох автомобілів та підводи. Інцидент стався 20 листопада.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, - пише УНІАН.

За його словами, аварія виникла на трасі Львів - Рава Руська. Спершу сталася ДТП між підводою та Skoda Fabia - без постраждалих. Однак під час оформлення цієї аварії в них влетів автомобіль Fiat Scudo. В результаті ДТП загинув свідок, дві особи травмовані та госпіталізовані до Жовківської центральної лікарні.

Також пошкодження отримав службовий автомобіль поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Буде водію оленю ай ай ай ой ой ой
Відповісти
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:08
На Львівщині автівка на смерть збила свідка під час оформлення аварії
Сьогодні, 14:04
На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні
11 листопад, 11:58
Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині
06 листопад, 09:57
На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин
18 вересень, 12:22
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
01 вересень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
Сьогодні, 15:12
 0
У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
Сьогодні, 15:08
 0
У селі під Луцьком відзначають престольне свято
Сьогодні, 14:45
 0
Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿