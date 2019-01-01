У Маневицькому районі запрацювала новозбудована амбулаторія. ФОТО





Урочисте відкриття відбулося 20 листопада 2019 року за участі заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, - повідомляє



В області це є перша амбулаторія, збудована за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.



"Від імені Волинської обласної державної адміністрації та від себе особисто щиро вітаю вас із відкриттям першої в області амбулаторії загальної практики сімейної медицини. До речі, ви перші, бо цьому дуже сприяв ваш голова громади. Зі святом вас! Бажаю, аби ви відвідували цей заклад лише у профілактичних цілях", – сказав Валентин Іванович.



Окрім того додав, що звезти такий сучасний заклад, який ще й гармоніює та доповнює сусідні будівлі, вдалося завдяки голові Прилісненської ОТГ, який завжди безпосередньо приймав участь у всіх етапах будівництва та віднісся до цього по-господарницьки. До слова, поруч знаходиться ЦНАП та адмінбудівля ОТГ.



Зауважують, Прилісненська амбулаторія – одна із дев'яти, будівництво яких завершать цьогоріч. Загалом в області за кошти цільової субвенції на розвиток медицини у сільській місцевості, зводять 21 амбулаторію. На 15-ьох будівельні роботи у розпалі, або ж, як у Прилісному, вже завершені, ще 6 – лише розпочали.



Так, загальна кошторисна вартість Прилісненської амбулаторії становить – 7 млн 800 тис. грн.



Відтак, на відкриття довгоочікуваного медзакладу прийшло чимало люду, яким опісля урочистого перерізання стрічки запропонували оглянути усе на власні очі. Слід зазначити, що амбулаторія повністю укомплектована, але медичне обладнання ще не змонтували. В амбулаторії працюватиме колектив із 20 медичних працівників, з яких 4 сімейних лікаря.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилісне Маневицького району відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини.Урочисте відкриття відбулося 20 листопада 2019 року за участі заступника голови облдержадміністрації, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації В області це є перша амбулаторія, збудована за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості."Від імені Волинської обласної державної адміністрації та від себе особисто щиро вітаю вас із відкриттям першої в області амбулаторії загальної практики сімейної медицини. До речі, ви перші, бо цьому дуже сприяв ваш голова громади. Зі святом вас! Бажаю, аби ви відвідували цей заклад лише у профілактичних цілях", – сказав Валентин Іванович.Окрім того додав, що звезти такий сучасний заклад, який ще й гармоніює та доповнює сусідні будівлі, вдалося завдяки голові Прилісненської ОТГ, який завжди безпосередньо приймав участь у всіх етапах будівництва та віднісся до цього по-господарницьки. До слова, поруч знаходиться ЦНАП та адмінбудівля ОТГ.Зауважують, Прилісненська амбулаторія – одна із дев'яти, будівництво яких завершать цьогоріч. Загалом в області за кошти цільової субвенції на розвиток медицини у сільській місцевості, зводять 21 амбулаторію. На 15-ьох будівельні роботи у розпалі, або ж, як у Прилісному, вже завершені, ще 6 – лише розпочали.Так, загальна кошторисна вартість Прилісненської амбулаторії становить – 7 млн 800 тис. грн.Відтак, на відкриття довгоочікуваного медзакладу прийшло чимало люду, яким опісля урочистого перерізання стрічки запропонували оглянути усе на власні очі. Слід зазначити, що амбулаторія повністю укомплектована, але медичне обладнання ще не змонтували. В амбулаторії працюватиме колектив із 20 медичних працівників, з яких 4 сімейних лікаря.

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