Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру

Микола Мельник отримав ключі від двокімнатної службової квартири.



Житло в новозбудованій багатоповерхівці на вулиці Глушець у Луцьку надали в рамках інвестиційної угоди поліції області із забудовником, - інформує



Микола Мельник прийшов добровольцем у новостворений підрозділ особливого призначення «Світязь» і вже в липні 2014 року разом із побратимами став на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Він пройшов бої за Іловайськ і Вуглегірськ.



У 2015 році Указом Президента України Миколу Мельника відзначили медаллю «Захиснику Вітчизни». Окрім того, за сумлінну службу та виконання службових обов’язків він нагороджений відзнаками та подяками МВС України. Поліцейський забезпечує правопорядок в зоні проведення операції об’єднаних сил, несе службу на території рідної Волині. Микола Мельник разом із дружиною виховує двох синів і доньку.



Помешкання поліцейському надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.



З початку цього року житло вже отримали дев’ятеро співробітників волинської поліції в Луцьку та Ковелі. Окрім того, 15 родин волинських поліцейських придбали житло на умовах фінансового лізингу.









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