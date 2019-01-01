Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
Старший інспектор легендарної роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» Микола Мельник отримав ключі від двокімнатної службової квартири.
Житло в новозбудованій багатоповерхівці на вулиці Глушець у Луцьку надали в рамках інвестиційної угоди поліції області із забудовником, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Микола Мельник прийшов добровольцем у новостворений підрозділ особливого призначення «Світязь» і вже в липні 2014 року разом із побратимами став на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Він пройшов бої за Іловайськ і Вуглегірськ.
У 2015 році Указом Президента України Миколу Мельника відзначили медаллю «Захиснику Вітчизни». Окрім того, за сумлінну службу та виконання службових обов’язків він нагороджений відзнаками та подяками МВС України. Поліцейський забезпечує правопорядок в зоні проведення операції об’єднаних сил, несе службу на території рідної Волині. Микола Мельник разом із дружиною виховує двох синів і доньку.
Помешкання поліцейському надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.
З початку цього року житло вже отримали дев’ятеро співробітників волинської поліції в Луцьку та Ковелі. Окрім того, 15 родин волинських поліцейських придбали житло на умовах фінансового лізингу.
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Житло в новозбудованій багатоповерхівці на вулиці Глушець у Луцьку надали в рамках інвестиційної угоди поліції області із забудовником, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Микола Мельник прийшов добровольцем у новостворений підрозділ особливого призначення «Світязь» і вже в липні 2014 року разом із побратимами став на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Він пройшов бої за Іловайськ і Вуглегірськ.
У 2015 році Указом Президента України Миколу Мельника відзначили медаллю «Захиснику Вітчизни». Окрім того, за сумлінну службу та виконання службових обов’язків він нагороджений відзнаками та подяками МВС України. Поліцейський забезпечує правопорядок в зоні проведення операції об’єднаних сил, несе службу на території рідної Волині. Микола Мельник разом із дружиною виховує двох синів і доньку.
Помешкання поліцейському надали відповідно до рішення житлово-побутової комісії Головного управління Національної поліції в області.
З початку цього року житло вже отримали дев’ятеро співробітників волинської поліції в Луцьку та Ковелі. Окрім того, 15 родин волинських поліцейських придбали житло на умовах фінансового лізингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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