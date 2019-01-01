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Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Волинянин Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті світу.

З 13 по 25 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувається світова першість – Чемпіонат світу із джиу-джитсу (дорослі та молодь). У цих змаганнях беруть участь і волиняни, - інформує відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Так, лучанин Богдан Мочульський виборов "золото" та звання чемпіона світу. Поєдинок відбувся із французьким опонентом, вагова категорія спортсменів – 62 кг.

Тут же, ще один лучанин − Максим Гераськін, посів п’яте місце.

Нагадаємо, що у 2016 році Богдан вже поповнив свій актив сріблом.


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Теги: Богдан Мочульський, перемога, спорт
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