Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті світу.



З 13 по 25 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувається світова першість – Чемпіонат світу із джиу-джитсу (дорослі та молодь). У цих змаганнях беруть участь і волиняни, - інформує відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



Так, лучанин Богдан Мочульський виборов "золото" та звання чемпіона світу. Поєдинок відбувся із французьким опонентом, вагова категорія спортсменів – 62 кг.



Тут же, ще один лучанин − Максим Гераськін, посів п’яте місце.



Нагадаємо, що у 2016 році Богдан вже поповнив свій актив сріблом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинвиборов золоту медаль на чемпіонаті світу.З 13 по 25 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувається світова першість – Чемпіонат світу із джиу-джитсу (дорослі та молодь). У цих змаганнях беруть участь і волиняни, - інформує відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Так, лучанин Богдан Мочульський виборов "золото" та звання чемпіона світу. Поєдинок відбувся із французьким опонентом, вагова категорія спортсменів – 62 кг.Тут же, ще один лучанин −, посів п’яте місце.Нагадаємо, що у 2016 році Богдан вже поповнив свій актив сріблом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію