Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:08
Волинянин Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті світу.
З 13 по 25 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувається світова першість – Чемпіонат світу із джиу-джитсу (дорослі та молодь). У цих змаганнях беруть участь і волиняни, - інформує відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Так, лучанин Богдан Мочульський виборов "золото" та звання чемпіона світу. Поєдинок відбувся із французьким опонентом, вагова категорія спортсменів – 62 кг.
Тут же, ще один лучанин − Максим Гераськін, посів п’яте місце.
Нагадаємо, що у 2016 році Богдан вже поповнив свій актив сріблом.
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З 13 по 25 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувається світова першість – Чемпіонат світу із джиу-джитсу (дорослі та молодь). У цих змаганнях беруть участь і волиняни, - інформує відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Так, лучанин Богдан Мочульський виборов "золото" та звання чемпіона світу. Поєдинок відбувся із французьким опонентом, вагова категорія спортсменів – 62 кг.
Тут же, ще один лучанин − Максим Гераськін, посів п’яте місце.
Нагадаємо, що у 2016 році Богдан вже поповнив свій актив сріблом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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