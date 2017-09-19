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У Луцьку судили чоловіка за коноплю

У Луцьку судили чоловіка за коноплю
У Луцьку чоловіка оштрафували за незаконне придбання та зберігання понад 130 грамів канабісу.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 листопада 2019 року, - пише Конкурент.

У документі йдеться, що він, будучи в стані алкогольного сп`яніння, 5 вересня 2019 року, близько 14 години, зірвав зі стебла листя рослини коноплі, поклав їх в чорний полімерний пакет, який заховав у свій рюкзак. Через дві години чоловіка затримала поліція із 132 грамами канабісу, які він зберігав без мети збуту.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1020 гривень.

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Теги: канабіс, наркотики, суд
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