У Луцьку судили чоловіка за коноплю





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 листопада 2019 року, - пише



У документі йдеться, що він, будучи в стані алкогольного сп`яніння, 5 вересня 2019 року, близько 14 години, зірвав зі стебла листя рослини коноплі, поклав їх в чорний полімерний пакет, який заховав у свій рюкзак. Через дві години чоловіка затримала поліція із 132 грамами канабісу, які він зберігав без мети збуту.



Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1020 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловіка оштрафували за незаконне придбання та зберігання понад 130 грамів канабісу.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 листопада 2019 року, - пише Конкурент У документі йдеться, що він, будучи в стані алкогольного сп`яніння, 5 вересня 2019 року, близько 14 години, зірвав зі стебла листя рослини коноплі, поклав їх в чорний полімерний пакет, який заховав у свій рюкзак. Через дві години чоловіка затримала поліція із 132 грамами канабісу, які він зберігав без мети збуту.Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1020 гривень.

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