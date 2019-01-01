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У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей

У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
24-річному громадянину України загрожує до 8 років в'язниці.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radio.lublin.pl, польське слідство вважає чоловіка винним у загибелі 4-х людей.

Трагічний випадок стався в червні 2019 року. Згідно з інформацією прокуратури, українець, перебуваючи за кермом автомобіля, виїжджав з другорядної дороги й проігнорував знак "STOP". Внаслідок цього він врізався в авто, яке рухалося головною дорогою, і в салоні якого перебувало 5 осіб.

У результаті ДТП загинули 4 людини віком від 21 до 23 років. Обвинувачений пояснив, що не побачив забороняючого знаку.

На сьогодні слідство завершене, а обвинувальний акт проти громадянина України скерували до суду в Свиднику.

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Теги: Польща, українець, суд, загибель
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