У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей





Як пoвідoмляє



Трагічний випадок стався в червні 2019 року. Згідно з інформацією прокуратури, українець, перебуваючи за кермом автомобіля, виїжджав з другорядної дороги й проігнорував знак "STOP". Внаслідок цього він врізався в авто, яке рухалося головною дорогою, і в салоні якого перебувало 5 осіб.



У результаті ДТП загинули 4 людини віком від 21 до 23 років. Обвинувачений пояснив, що не побачив забороняючого знаку.



На сьогодні слідство завершене, а обвинувальний акт проти громадянина України скерували до суду в Свиднику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річному громадянину України загрожує до 8 років в'язниці.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radio.lublin.pl, польське слідство вважає чоловіка винним у загибелі 4-х людей.Трагічний випадок стався в червні 2019 року. Згідно з інформацією прокуратури, українець, перебуваючи за кермом автомобіля, виїжджав з другорядної дороги й проігнорував знак "STOP". Внаслідок цього він врізався в авто, яке рухалося головною дорогою, і в салоні якого перебувало 5 осіб.У результаті ДТП загинули 4 людини віком від 21 до 23 років. Обвинувачений пояснив, що не побачив забороняючого знаку.На сьогодні слідство завершене, а обвинувальний акт проти громадянина України скерували до суду в Свиднику.

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