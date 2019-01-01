вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову

Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
На Волині до війська відправили 65% від запланованої кількості призовників.

Про це йшлося під час наради у Волинській облдержадміністрації, повідомляють у військкоматі.

Військовий комісар полковник Роман Кулик проінформував, що з початку жовтня здійснюється відправлення молодого поповнення у військові частини та навчальні центри Збройних Сил України та інших військових формувань.

На сьогодні до війська відправили 29 команд, що складає 65 відсотків від загальної кількості планового завдання.

Найкращі результати роботи з комплектування команд молодим поповненням у Ковельському ОМВК та Рожищенському військових комісаріатах.

Проблемними залишаються Камінь-Каширський, Любешівський та Старовижівський райони, а також місто Нововолинськ.

Нагадуємо, що військовослужбовців строкової військової служби до виконання завдань в районі ООС не залучають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: призов, армія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
Сьогодні, 15:12
У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
Сьогодні, 15:08
У селі під Луцьком відзначають престольне свято
Сьогодні, 14:45
Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
09 жовтень, 15:55
Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО
26 вересень, 11:49
Де на Волині найбільше ухиляються від призову Де на Волині найбільше ухиляються від призову
05 вересень, 14:12
На Волині розпочинається призов до війська На Волині розпочинається призов до війська
12 лютий, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
Сьогодні, 15:12
 0
У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
Сьогодні, 15:08
 0
У селі під Луцьком відзначають престольне свято
Сьогодні, 14:45
 0
Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿