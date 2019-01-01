Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
Сьогодні, 15:12
На Волині до війська відправили 65% від запланованої кількості призовників.
Про це йшлося під час наради у Волинській облдержадміністрації, повідомляють у військкоматі.
Військовий комісар полковник Роман Кулик проінформував, що з початку жовтня здійснюється відправлення молодого поповнення у військові частини та навчальні центри Збройних Сил України та інших військових формувань.
На сьогодні до війська відправили 29 команд, що складає 65 відсотків від загальної кількості планового завдання.
Найкращі результати роботи з комплектування команд молодим поповненням у Ковельському ОМВК та Рожищенському військових комісаріатах.
Проблемними залишаються Камінь-Каширський, Любешівський та Старовижівський райони, а також місто Нововолинськ.
Нагадуємо, що військовослужбовців строкової військової служби до виконання завдань в районі ООС не залучають.
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Про це йшлося під час наради у Волинській облдержадміністрації, повідомляють у військкоматі.
Військовий комісар полковник Роман Кулик проінформував, що з початку жовтня здійснюється відправлення молодого поповнення у військові частини та навчальні центри Збройних Сил України та інших військових формувань.
На сьогодні до війська відправили 29 команд, що складає 65 відсотків від загальної кількості планового завдання.
Найкращі результати роботи з комплектування команд молодим поповненням у Ковельському ОМВК та Рожищенському військових комісаріатах.
Проблемними залишаються Камінь-Каширський, Любешівський та Старовижівський райони, а також місто Нововолинськ.
Нагадуємо, що військовослужбовців строкової військової служби до виконання завдань в районі ООС не залучають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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