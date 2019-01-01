Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову

На Волині до війська відправили 65% від запланованої кількості призовників.Про це йшлося під час наради у Волинській облдержадміністрації, повідомляють у військкоматі.Військовий комісар полковникпроінформував, що з початку жовтня здійснюється відправлення молодого поповнення у військові частини та навчальні центри Збройних Сил України та інших військових формувань.На сьогодні до війська відправили 29 команд, що складає 65 відсотків від загальної кількості планового завдання.Найкращі результати роботи з комплектування команд молодим поповненням у Ковельському ОМВК та Рожищенському військових комісаріатах.Проблемними залишаються Камінь-Каширський, Любешівський та Старовижівський райони, а також місто Нововолинськ.Нагадуємо, що військовослужбовців строкової військової служби до виконання завдань в районі ООС не залучають.