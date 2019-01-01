У 2020 році Луцькрада обіцяє у «турборежимі» змінювати Старе місто

У Луцьку обговорили реалізацію проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна»У засіданні, яке відбулось 21 листопада у приміщенні Волинського коледжу Національного університету харчових технологій взяли участь представники міської влади та делегація адміністрації міста Люблін, - йдеться на сайті Луцькради.«Із нашого боку вже розпочато реалізацію проєкту. Приємно, що є буденні робочі клопоти, не зважаючи на які тривають роботи. З наступного року ми сподіваємося перейти на «турборежим», відтак бажаю усім успішної реалізації запланованого», - звернувся із вступним словом заступник міського головиУ свою чергу, директор департаменту неінвестиційних проєктів адміністрації міста Любліна, зазначив, що з усіх впроваджуваних ним проєктів у містах України, саме «Нове життя старого міста» називають першим потужним інфраструктурним проєктом.Проєкт «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» передбачає відновлювальні роботи у вежі Чарторийських, де планують відкрити музей лицарства, відбудову фрагменту Окольного замку, реставрацію Монастиря Єзуїтів з підвалами в Луцьку, Готичної вежі у Любліні, архітектурні дослідження, проведення низки спільних польсько-українських заходів та інші заходи, спрямовані на збереження та покращення туристичної привабливості історико-культурних пам'яток обох міст.Вікторія Гомонець розповіла, що з моменту попередньої зустрічі до проєктно-кошторисної документації було внесено зміни та вдвічі збільшено площі підвалів Монастиря єзуїтів, заплановані до рестраврації. Виконавцем робіт внаслідок відкритих торгів стала будівельна компанія «Житлобуд-2». Дозвіл на проведення робіт від Державної архітектурної інспекції України був отриманий у жовтні 2019 року, і одразу ж їх розпочато. До кінця року планують здійснити благоустрій внутрішнього двору і облаштування входу до підземель.Польські колеги високо оцінили успіхи та досягнення у реалізації проєкту у Луцьку та зазначили, що у Любліні роботи просуваються повільніше у зв’язку із труднощами в інфраструктурній частині проєкту. Окрім того, обговорили також подальшу співпрацю в рамках підготовки «Фестивалю легенд у Любліні 2020» та перспективи співпраці у конкурсі малих проєктів програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.