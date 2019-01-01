Туск висловив занепокоєння Євросоюзу через політичні переслідування Порошенка
Сьогодні, 16:25
Будь-яка спроба залякати представників опозиції – буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі.
Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на пресконференції у Загребі, коментуючи український касетний скандал, в якому керівник офісу президента інструктує директора ДБР, як вести справу п'ятого президента Петра Порошенка, повідомляє Прямий.
«Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням», - сказав Туск.
Туск, якого лише вчора обрали лідером Європейської народної партії, також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: «Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно».
Дональд Туск, партія якого є в опозиції у Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.
«Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є свій власний досвід з цього приводу... Завжди, коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни», - сказав політик.
Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України у Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями у Києві: «ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві».
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Польщі та Європейської Ради Дональд Туск став новим очільником Європейської народної партії.
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Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на пресконференції у Загребі, коментуючи український касетний скандал, в якому керівник офісу президента інструктує директора ДБР, як вести справу п'ятого президента Петра Порошенка, повідомляє Прямий.
«Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням», - сказав Туск.
Туск, якого лише вчора обрали лідером Європейської народної партії, також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: «Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно».
Дональд Туск, партія якого є в опозиції у Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.
«Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є свій власний досвід з цього приводу... Завжди, коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни», - сказав політик.
Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України у Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями у Києві: «ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві».
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Польщі та Європейської Ради Дональд Туск став новим очільником Європейської народної партії.
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