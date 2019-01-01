Туск висловив занепокоєння Євросоюзу через політичні переслідування Порошенка





Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на пресконференції у Загребі, коментуючи український касетний скандал, в якому керівник офісу президента інструктує директора ДБР, як вести справу п'ятого президента Петра Порошенка, повідомляє



«Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням», - сказав Туск.



Туск, якого лише вчора обрали лідером Європейської народної партії, також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: «Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно».



Дональд Туск, партія якого є в опозиції у Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.



«Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є свій власний досвід з цього приводу... Завжди, коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни», - сказав політик.



Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України у Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями у Києві: «ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві».



Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Польщі та Європейської Ради Дональд Туск став новим очільником Європейської народної партії.







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