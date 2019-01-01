Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Сьогодні, 16:22
Студенти-фармацевти Луцького базового медичного коледжу готували протизастудні трав'яні чаї, вітамінні смаколики з калиною і медом для бійців на Схід України.
Про це написала Лариса Редько на своїй сторінці у facebook.
Студенти допомагають чим можуть: збирають лікарські трави і виготовляють трав'яні чаї, варять варення, готують вітамінно-енергетичні смаколики. До слова, розробили рецептуру і виготовляють ранозагоювальну мазь.
"Протягом п'яти років ми виготовили і відправили на Схід понад 500 кг цілющого трав'яного чаю і понад 200 кг ранозагоювальної мазі
Доки триватиме ця війна ми будемо підтримувати тих, хто продовжуватиме боротися за Україну. Ми робимо це задля того, аби разом здобути перемогу, вільну і по справжньому сильну і незалежну країну!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала Лариса Редько на своїй сторінці у facebook.
Студенти допомагають чим можуть: збирають лікарські трави і виготовляють трав'яні чаї, варять варення, готують вітамінно-енергетичні смаколики. До слова, розробили рецептуру і виготовляють ранозагоювальну мазь.
"Протягом п'яти років ми виготовили і відправили на Схід понад 500 кг цілющого трав'яного чаю і понад 200 кг ранозагоювальної мазі
Доки триватиме ця війна ми будемо підтримувати тих, хто продовжуватиме боротися за Україну. Ми робимо це задля того, аби разом здобути перемогу, вільну і по справжньому сильну і незалежну країну!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Молодь Луцька написала звернення до Верховної Ради щодо нікотинової залежності. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Сьогодні, 16:22
Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
Сьогодні, 16:14