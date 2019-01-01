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Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю

Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Студенти-фармацевти Луцького базового медичного коледжу готували протизастудні трав'яні чаї, вітамінні смаколики з калиною і медом для бійців на Схід України.

Про це написала Лариса Редько на своїй сторінці у facebook.

Студенти допомагають чим можуть: збирають лікарські трави і виготовляють трав'яні чаї, варять варення, готують вітамінно-енергетичні смаколики. До слова, розробили рецептуру і виготовляють ранозагоювальну мазь.

"Протягом п'яти років ми виготовили і відправили на Схід понад 500 кг цілющого трав'яного чаю і понад 200 кг ранозагоювальної мазі
Доки триватиме ця війна ми будемо підтримувати тих, хто продовжуватиме боротися за Україну. Ми робимо це задля того, аби разом здобути перемогу, вільну і по справжньому сильну і незалежну країну!", - йдеться у дописі.
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю


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Теги: студенти, фармацевти
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