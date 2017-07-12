Молодь Луцька написала звернення до Верховної Ради щодо нікотинової залежності. ВІДЕО





Стандартизувати зображення на усіх пачках із цигарками – з таким проханням звернулися до нардепів студенти Луцького медколеджу та фахівці обласного центру громадського здоров’я, - йдеться у сюжеті



Лучанам показали як мають виглядати, на думку фахівців з центру громадського здоров’я, пачки із цигарками. До депутатів Верховної Ради підготували звернення, каже завідувач відділу промоції здорового способу життя центру Сергій Левчук. З його слів, пачка цигарок не повинна мати привабливого для покупців вигляду.



«Ось це один із зразків з тих стандартизованих пачок сигарет, які мають бути згідно проекту нового закону України. Я рахую, що якщо будуть такі зразки то бажання почати курити пропаде точно», - розповів Сергій Левчук, завідувач відділу промоції Волинського центру громадського здоров’я.



«Ми будемо їх ламати і таким чином показувати, що ми проти куріння, що не треба з цим навіть пробувати і навіть в руках не тримати. Таким чином покажемо, що молодь проти куріння», - зазначила Оксана Ютовець, координаторка всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 листопада, на Театральному майдані Луцька у Міжнародний день відмови від куріння молодь влаштувала акцію проти нікотинової залежності.Стандартизувати зображення на усіх пачках із цигарками – з таким проханням звернулися до нардепів студенти Луцького медколеджу та фахівці обласного центру громадського здоров’я, - йдеться у сюжеті "Суспільного" Лучанам показали як мають виглядати, на думку фахівців з центру громадського здоров’я, пачки із цигарками. До депутатів Верховної Ради підготували звернення, каже завідувач відділу промоції здорового способу життя центру. З його слів, пачка цигарок не повинна мати привабливого для покупців вигляду.«Ось це один із зразків з тих стандартизованих пачок сигарет, які мають бути згідно проекту нового закону України. Я рахую, що якщо будуть такі зразки то бажання почати курити пропаде точно», - розповів Сергій Левчук, завідувач відділу промоції Волинського центру громадського здоров’я.«Ми будемо їх ламати і таким чином показувати, що ми проти куріння, що не треба з цим навіть пробувати і навіть в руках не тримати. Таким чином покажемо, що молодь проти куріння», - зазначила, координаторка всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння».

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