вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Молодь Луцька написала звернення до Верховної Ради щодо нікотинової залежності. ВІДЕО

Молодь Луцька написала звернення до Верховної Ради щодо нікотинової залежності. ВІДЕО
Сьогодні, 21 листопада, на Театральному майдані Луцька у Міжнародний день відмови від куріння молодь влаштувала акцію проти нікотинової залежності.

Стандартизувати зображення на усіх пачках із цигарками – з таким проханням звернулися до нардепів студенти Луцького медколеджу та фахівці обласного центру громадського здоров’я, - йдеться у сюжеті "Суспільного".

Лучанам показали як мають виглядати, на думку фахівців з центру громадського здоров’я, пачки із цигарками. До депутатів Верховної Ради підготували звернення, каже завідувач відділу промоції здорового способу життя центру Сергій Левчук. З його слів, пачка цигарок не повинна мати привабливого для покупців вигляду.

«Ось це один із зразків з тих стандартизованих пачок сигарет, які мають бути згідно проекту нового закону України. Я рахую, що якщо будуть такі зразки то бажання почати курити пропаде точно», - розповів Сергій Левчук, завідувач відділу промоції Волинського центру громадського здоров’я.

«Ми будемо їх ламати і таким чином показувати, що ми проти куріння, що не треба з цим навіть пробувати і навіть в руках не тримати. Таким чином покажемо, що молодь проти куріння», - зазначила Оксана Ютовець, координаторка всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, акція протесту, нікотинова залежність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Молодь Луцька написала звернення до Верховної Ради щодо нікотинової залежності. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Туск висловив занепокоєння Євросоюзу через політичні переслідування Порошенка
Сьогодні, 16:25
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Сьогодні, 16:22
Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
Сьогодні, 16:14
У 2020 році Луцькрада обіцяє у «турборежимі» змінювати Старе місто
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Лучани перекрили вулицю, вимагаючи відремонтувати дорогу Лучани перекрили вулицю, вимагаючи відремонтувати дорогу
12 липень, 2017, 12:00
Близько сотні лучан вимагали звільнення Надії Савченко. ФОТО Близько сотні лучан вимагали звільнення Надії Савченко. ФОТО
09 березень, 2016, 15:54
Склади підприємства Мегаполіс блокують по всій Україні. ФОТО Склади підприємства Мегаполіс блокують по всій Україні. ФОТО
12 січень, 2016, 11:37
У 2020 році Луцькрада обіцяє у «турборежимі» змінювати Старе місто У 2020 році Луцькрада обіцяє у «турборежимі» змінювати Старе місто
Сьогодні, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Молодь Луцька написала звернення до Верховної Ради щодо нікотинової залежності. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
 0
Туск висловив занепокоєння Євросоюзу через політичні переслідування Порошенка
Сьогодні, 16:25
 0
Студенти-медики відправили для військових на передову понад пів тонни фіточаю
Сьогодні, 16:22
 0
Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿