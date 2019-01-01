Завершили ремонт міжнародної траси «Київ – Ковель – Ягодин». ВІДЕОЗВІТ





Про це повідомляє



"Об'єкт реконструкції - км 478+000 – км 482+100. Замовником:Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Підрядник: ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50". Усі роботи на об'єкті завершено", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобільна служба доріг у Волинській області опублікувала відеозвіт про завершення міжнародної траси "Київ – Ковель – Ягодин".Про це повідомляє автомобільна служба. "Об'єкт реконструкції - км 478+000 – км 482+100. Замовником:Служба автомобільних доріг у Волинській області.Підрядник: ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50". Усі роботи на об'єкті завершено", - йдеться у повідомленні.

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