У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні

Мешканці Луцька просять запустити новий маршрут або ж змінити котрийсь із чинних задля транспортного сполучення з вулицею Потебні.Про це у петиції до міської влади написав Микола Пасюк.Чоловік просить розглянути ситуацію, яка склалася з транспортом на вулиці Потебні."На ній розміщені два навчальні заклади, велика кількість житлових будинків, а також будується новий ЖК на 752 квартири, тому було б доцільно мати міське транспортне сполучення з цією вулицею. Ситуація виглядає дивно, коли на сусідніх вулицях курсує по декілька різних маршрутів", - наголосив лучанин.