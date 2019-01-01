У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні
Сьогодні, 17:49
Мешканці Луцька просять запустити новий маршрут або ж змінити котрийсь із чинних задля транспортного сполучення з вулицею Потебні.
Про це у петиції до міської влади написав Микола Пасюк.
Чоловік просить розглянути ситуацію, яка склалася з транспортом на вулиці Потебні.
"На ній розміщені два навчальні заклади, велика кількість житлових будинків, а також будується новий ЖК на 752 квартири, тому було б доцільно мати міське транспортне сполучення з цією вулицею. Ситуація виглядає дивно, коли на сусідніх вулицях курсує по декілька різних маршрутів", - наголосив лучанин.
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Про це у петиції до міської влади написав Микола Пасюк.
Чоловік просить розглянути ситуацію, яка склалася з транспортом на вулиці Потебні.
"На ній розміщені два навчальні заклади, велика кількість житлових будинків, а також будується новий ЖК на 752 квартири, тому було б доцільно мати міське транспортне сполучення з цією вулицею. Ситуація виглядає дивно, коли на сусідніх вулицях курсує по декілька різних маршрутів", - наголосив лучанин.
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