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У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні

У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні
Мешканці Луцька просять запустити новий маршрут або ж змінити котрийсь із чинних задля транспортного сполучення з вулицею Потебні.

Про це у петиції до міської влади написав Микола Пасюк.

Чоловік просить розглянути ситуацію, яка склалася з транспортом на вулиці Потебні.

"На ній розміщені два навчальні заклади, велика кількість житлових будинків, а також будується новий ЖК на 752 квартири, тому було б доцільно мати міське транспортне сполучення з цією вулицею. Ситуація виглядає дивно, коли на сусідніх вулицях курсує по декілька різних маршрутів", - наголосив лучанин.

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Теги: маршрутки, Луцьк, Потебні
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