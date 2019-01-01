У місті на Волині прихильники УПМ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО

Нафанаїл звершив святкову божественну літургію у храмі міста Рожище, громада якого цього дня відзначає престольне свято.



Про це повідомляє пресслужба



У цей день архіпастирю співслужили настоятель місцевого храму та благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Волинської єпархії.



Під час богослужіння владика разом з духовенством та мирянами піднесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.



Після завершення літургії та хресного ходу архієпископ Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.



Вітаючи настоятеля й прихожан з престольним святом, архіпастир наголосив, що кожен сьогодні має згадати і подякувати своєму Ангелу Хранителю, який завжди перебуває з нами, захищаючи душі й серця від спокус та нечистої сили.



Своєю чергою, настоятель Свято-Михайлівського храму протоієрей Петро щиро подякував архієпископу Нафанаїлу, собору духовенства, прихожанам та гостям за спільну молитву та побажав усім присутнім постійно бути під молитовним покровительством ангелів й архангелів Господніх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 листопада у день пам’яті Архістратига Михаїла та всіх Небесних сил, архієпископ Волинський і Луцькийзвершив святкову божественну літургію у храмі міста Рожище, громада якого цього дня відзначає престольне свято.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП). У цей день архіпастирю співслужили настоятель місцевого храму та благочинний Рожищенського округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандритта клірики Волинської єпархії.Під час богослужіння владика разом з духовенством та мирянами піднесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.Після завершення літургії та хресного ходу архієпископ Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.Вітаючи настоятеля й прихожан з престольним святом, архіпастир наголосив, що кожен сьогодні має згадати і подякувати своєму Ангелу Хранителю, який завжди перебуває з нами, захищаючи душі й серця від спокус та нечистої сили.Своєю чергою, настоятель Свято-Михайлівського храму протоієрей Петро щиро подякував архієпископу Нафанаїлу, собору духовенства, прихожанам та гостям за спільну молитву та побажав усім присутнім постійно бути під молитовним покровительством ангелів й архангелів Господніх.

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