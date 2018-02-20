Як у Ковелі відзначали День Гідності та Свободи. ФОТО

У День Гідності та Свободи ковельчани зібралися біля пам'ятника борцям за волю України.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.Представники міської та районної влади, установ, підприємств, духовенства, громадських організацій, молодь прийшли до монумента аби віддати данину пам’яті і шани співвітчизникам, які восени 2004 року і в листопаді 2013-го – лютому 2014-го постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.Під час мітингу-реквієму присутні згадали події Революції Гідності, незчисленні прояви мужності і гідності її учасників, всіх захисників рідної землі.Пам’ять про загиблих патріотів вшанували хвилиною мовчання.Нікого не залишив байдужим пісенний твір «Прохання до неба» у виконанні юної ковельчанки Вероніки Солтисяк.Поминальну панахиду відслужив декан Православної церкви Україниз духовенством. На знак шани до підніжжя пам’ятника борцям за волю України поклали квіти.