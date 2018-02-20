Як у Ковелі відзначали День Гідності та Свободи. ФОТО
Сьогодні, 17:40
У День Гідності та Свободи ковельчани зібралися біля пам'ятника борцям за волю України.
Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Представники міської та районної влади, установ, підприємств, духовенства, громадських організацій, молодь прийшли до монумента аби віддати данину пам’яті і шани співвітчизникам, які восени 2004 року і в листопаді 2013-го – лютому 2014-го постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.
Під час мітингу-реквієму присутні згадали події Революції Гідності, незчисленні прояви мужності і гідності її учасників, всіх захисників рідної землі.
Пам’ять про загиблих патріотів вшанували хвилиною мовчання.
Нікого не залишив байдужим пісенний твір «Прохання до неба» у виконанні юної ковельчанки Вероніки Солтисяк.
Поминальну панахиду відслужив декан Православної церкви України Василь Мичко з духовенством. На знак шани до підніжжя пам’ятника борцям за волю України поклали квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Представники міської та районної влади, установ, підприємств, духовенства, громадських організацій, молодь прийшли до монумента аби віддати данину пам’яті і шани співвітчизникам, які восени 2004 року і в листопаді 2013-го – лютому 2014-го постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.
Під час мітингу-реквієму присутні згадали події Революції Гідності, незчисленні прояви мужності і гідності її учасників, всіх захисників рідної землі.
Пам’ять про загиблих патріотів вшанували хвилиною мовчання.
Нікого не залишив байдужим пісенний твір «Прохання до неба» у виконанні юної ковельчанки Вероніки Солтисяк.
Поминальну панахиду відслужив декан Православної церкви України Василь Мичко з духовенством. На знак шани до підніжжя пам’ятника борцям за волю України поклали квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Будинок Косачів у Луцьку та знаменитий костел на ретрофото
Сьогодні, 18:19
У Луцьку просять маршрутку на вулицю Потебні
Сьогодні, 17:49
Як у Ковелі відзначали День Гідності та Свободи. ФОТО
Сьогодні, 17:40
«Луцькводоканалу» хочуть віддати міські фонтани
Сьогодні, 17:31
Лучани просять побудувати крематорій
Сьогодні, 17:20