Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 листопада.





У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень підніметься до 0…+2. Вітер південно-східний, 4-7 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень підніметься до 0…+2. Вітер південно-східний, 4-7 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — сніг.

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