Священник розповів, чи може християнин бути фанатом якогось виду спорту





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За його словами, перш за все варто визначитися з самим поняттям «фанатизм». У Стародавньому Римі «фанатиками» іменувалися служителі культу язичницької богині Кібели, шанування якої нерідко доходило до екзальтацій і нанесення собі каліцтв. За визначенням енциклопедії, фанатизм – це сліпе, беззастережне дотримання певних переконань з обов’язковим нав’язуванням своєї точки зору іншим, особливо в релігійній, національній та політичній галузях.



Крім того, фанатизм – це також доведена до радикальності прихильність будь-яким ідеям, віруванням або поглядам, зазвичай поєднується з нетерпимістю до чужих поглядів і переконань. Іншими словами, фанатики – люди, які захоплені певними ідеями, ідеалами і в яких таке захоплення затьмарює все інше, роблячи людину, по суті, рабом обожнюваного ним предмета.



Також він додає, в Новому Завіті, зокрема, в апостольських посланнях йдеться про наступне: «Бог не є Бог безладдя, а миру» (1 Кор. 14:33). І той же апостол Павло далі говорить: «Всяке роздратування і лють, і гнів, і крик, і злоріччя з усякою злістю нехай будуть віддалені від вас; але будьте один до одного добрі, співчутливі, прощайте один одного, як і Бог у Христі пробачив вас» (Еф. 4:31-32).



На його переконання, ці слова первоверховного апостола не зовсім сходяться з визначенням фанатизму. За великим рахунком фанатизм і любов, яка є основою Християнства, – речі несумісні. А якщо ці поняття несумісні, значить фанатизму не повинно бути місця в Церкві.



Інша справа, якщо фанатизм, так би мовити, не має яскраво вираженої форми. Наприклад, якщо просто є улюблена футбольна команда, немає нічого поганого в тому, що ми переживаємо про її долю. Але знову-таки: все в житті християнина – і в тому числі ставлення до спорту – має відбуватися виключно в рамках християнської моральності.



Однак, щодо ж такого виду спорту, як бокс, справа йде дещо складніше. Зрозуміло, що будь-який вид професійного спорту не виключає фізичних каліцтв і травм, проте бокс – це спорт, в якому, по суті, фізичне насильство і переважання якраз і стає запорукою успіху. З церковної точки зору насильство можливе тільки в категоричних випадках, наприклад для самозахисту або захисту інших.



Тому, якщо знання або навички в бойових мистецтвах чи боксі використовуються для захисту Вітчизни і ближніх, то в цьому немає нічого поганого. Але якщо людина займається боксом заради спортивних нагород чи можливості довести свою перевагу і принизити оточуючих, з християнської точки зору це неправильно. І якщо людт ставлять під сумнів корисність такого виду спорту, як бокс, то тим більш сумнівним є переживання за боксерів перед екраном телевізора. Отже, фанати боксу – це просто глядачі, яким необхідні «хліб і видовища».

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За його словами, перш за все варто визначитися з самим поняттям «фанатизм». У Стародавньому Римі «фанатиками» іменувалися служителі культу язичницької богині Кібели, шанування якої нерідко доходило до екзальтацій і нанесення собі каліцтв. За визначенням енциклопедії, фанатизм – це сліпе, беззастережне дотримання певних переконань з обов’язковим нав’язуванням своєї точки зору іншим, особливо в релігійній, національній та політичній галузях.Крім того, фанатизм – це також доведена до радикальності прихильність будь-яким ідеям, віруванням або поглядам, зазвичай поєднується з нетерпимістю до чужих поглядів і переконань. Іншими словами, фанатики – люди, які захоплені певними ідеями, ідеалами і в яких таке захоплення затьмарює все інше, роблячи людину, по суті, рабом обожнюваного ним предмета.Також він додає, в Новому Завіті, зокрема, в апостольських посланнях йдеться про наступне: «Бог не є Бог безладдя, а миру» (1 Кор. 14:33). І той же апостол Павло далі говорить: «Всяке роздратування і лють, і гнів, і крик, і злоріччя з усякою злістю нехай будуть віддалені від вас; але будьте один до одного добрі, співчутливі, прощайте один одного, як і Бог у Христі пробачив вас» (Еф. 4:31-32).На його переконання, ці слова первоверховного апостола не зовсім сходяться з визначенням фанатизму. За великим рахунком фанатизм і любов, яка є основою Християнства, – речі несумісні. А якщо ці поняття несумісні, значить фанатизму не повинно бути місця в Церкві.Інша справа, якщо фанатизм, так би мовити, не має яскраво вираженої форми. Наприклад, якщо просто є улюблена футбольна команда, немає нічого поганого в тому, що ми переживаємо про її долю. Але знову-таки: все в житті християнина – і в тому числі ставлення до спорту – має відбуватися виключно в рамках християнської моральності.Однак, щодо ж такого виду спорту, як бокс, справа йде дещо складніше. Зрозуміло, що будь-який вид професійного спорту не виключає фізичних каліцтв і травм, проте бокс – це спорт, в якому, по суті, фізичне насильство і переважання якраз і стає запорукою успіху. З церковної точки зору насильство можливе тільки в категоричних випадках, наприклад для самозахисту або захисту інших.Тому, якщо знання або навички в бойових мистецтвах чи боксі використовуються для захисту Вітчизни і ближніх, то в цьому немає нічого поганого. Але якщо людина займається боксом заради спортивних нагород чи можливості довести свою перевагу і принизити оточуючих, з християнської точки зору це неправильно. І якщо людт ставлять під сумнів корисність такого виду спорту, як бокс, то тим більш сумнівним є переживання за боксерів перед екраном телевізора. Отже, фанати боксу – це просто глядачі, яким необхідні «хліб і видовища».

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