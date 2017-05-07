Шацькі школярі вшанували пам'ять героїв Революції Гідності





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Цього ж дня в ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» смт Шацьк відбувся урок пам’яті, присвячений доленосній історичній події. На захід до учнів 9-Б класу завітали Анатолій Павлей, начальник гуманітарного відділу Шацької ОТГ, та працівники Шацького районного будинку культури (директорка Валентина Ханзерук), аби розповісти їм, що відбувалося в Києві у листопаді 2013-го, в грудні, січні, лютому 2014-го, які ідеали захищали українці і за що загинула Небесна сотня.



Пригадати пам'ятні події, опинитися в атмосфері Майдану, відчути, як у ті дні підтримував Україну світ, допомогли кадри з фільмів про Революцію гідності та книжкова виставка від Шацької центральної районної бібліотеки – «Шануймо подвиг героїв Майдану».



Працівниці культури виконали патріотичні пісні, а Богдана Корнелюк прочитала власний вірш, присвячений героєві Сергію Мокренку. Завершився урок гаслом «Слава Україні!», на що діти дружно відповіли: «Героям слава!». До меморіальної дошки, яка встановлена на фасаді школи на честь загиблого воїна, школярі поклали живі квіти і вшанували пам'ять про нього хвилиною мовчання.



Революція гідності та свободи стала однією з найтрагічніших сторінок в історії сучасної України, проте почала змінювати країну та українців. Пам’ятаймо наших героїв, не забуваймо, яку ціну Україна сплатила за незалежність та незворотність європейського шляху.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Шацьку відбулися заходи з нагоди Дня Гідності і Свободи, який відзначається в Україні 21 листопада. Цього дня вшановують патріотизм і мужність українців, які восени 2004-го і восени-взимку 2014 року захистили національні інтереси української держави та її європейський вибір, та згадують тих, хто віддав своє життя заради вільної України.Про це пише Район.Шацьк Цього ж дня в ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» смт Шацьк відбувся урок пам’яті, присвячений доленосній історичній події. На захід до учнів 9-Б класу завітали, начальник гуманітарного відділу Шацької ОТГ, та працівники Шацького районного будинку культури (директорка), аби розповісти їм, що відбувалося в Києві у листопаді 2013-го, в грудні, січні, лютому 2014-го, які ідеали захищали українці і за що загинула Небесна сотня.Пригадати пам'ятні події, опинитися в атмосфері Майдану, відчути, як у ті дні підтримував Україну світ, допомогли кадри з фільмів про Революцію гідності та книжкова виставка від Шацької центральної районної бібліотеки – «Шануймо подвиг героїв Майдану».Працівниці культури виконали патріотичні пісні, апрочитала власний вірш, присвячений героєві. Завершився урок гаслом «Слава Україні!», на що діти дружно відповіли: «Героям слава!». До меморіальної дошки, яка встановлена на фасаді школи на честь загиблого воїна, школярі поклали живі квіти і вшанували пам'ять про нього хвилиною мовчання.Революція гідності та свободи стала однією з найтрагічніших сторінок в історії сучасної України, проте почала змінювати країну та українців. Пам’ятаймо наших героїв, не забуваймо, яку ціну Україна сплатила за незалежність та незворотність європейського шляху.

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