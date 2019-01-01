Волинянка розповіла про цікаве навчання у Китаї

Таня Торчило здобуває освіту в Duke Kunshan University (DKU), що у Китаї.



DKU – це університет вільних мистецтв, який спільно заснували Duke University (США) та Wuhan University (Китай) у 2013 році. Обидва ці університети входять у топ-10 кращих у своїх країнах. Про навчання вона розповіла для Ukraine Global Scholars, - пише



"Найбільше мені подобається, що DKU не просто фізично розбудовується, а й розвивається навколо мене і кожного іншого студента. У нас, одних із перших студентів, є шанс фактично започаткувати "свій" університет: ми засновуємо традиції, клуби, організації та закладаємо основу "обличчя" університету в майбутньому. DKU як жоден інший університет дослухається до своїх студентів і готовий підтримати будь-які їхні ініціативи", – поділилася враженнями волинянка.



Із її слів, академічний рік в DKU ділиться на 4 сесії по 7 тижнів (+ по тижню екзаменів після кожної сесії). Кожної сесії вивчають 3-4 предмети. У середньому на тиждень студент повинен витрачати 24 години на домашнє завдання для одного предмету.



"Мені надзвичайно імпонує те, що в DKU ми не просто вчимо конкретні предмети, ми вчимося, як вивчати та аналізувати цілі сфери наук. Один з предметів, які я вивчала минулої сесії, – "Політика природних криз" (Public Policy). Під час цього курсу ми навіть не запам’ятовували всі можливі природні кризи й не зазубрювали, що й коли уряд робив, аби їх зупинити. Натомість ми розвивали механізм, який дозволяє розглянути й проаналізувати будь-яку природну кризу через призму державного управління. Від моменту, коли кризу виявили, до того, коли її висновки "вивчили", ми розбирали усі тонкощі, що допомогли б нам у майбутньому зрозуміти будь-яку іншу природну кризу", – пояснила дівчина.



Хоч навчання й забирає левову частину часу, університет також заохочує студентів пізнавати Китай, тому оплачує одну поїздку на 3 дні в малотуристичний куточок країни: бамбуковий ліс в Анджі, гори Сімінг чи в Тибет. Також є програма Хост сім’ї (коли студентом опікується місцева родина, як власною дитиною), Фланчу (спільні ланчі студентів із професорами задля ближчого спілкування за кошт університету) та багато інших.



"Мій університет не тільки має потужне фінансування, що дозволяє запрошувати найкращих світових професорів та давати величезну фінансову допомогу обдарованим студентам, головне в тому, що він плекає особистість, готову долати сучасні цивілізаційні виклики. Я дуже щаслива, що завдяки підтримці UGS моя мрія здобувати освіту світового класу таки здійснилася. Вірю, що так само здійсниться вона й у цьогорічних вступників", – написала вона.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянказдобуває освіту в Duke Kunshan University (DKU), що у Китаї.DKU – це університет вільних мистецтв, який спільно заснували Duke University (США) та Wuhan University (Китай) у 2013 році. Обидва ці університети входять у топ-10 кращих у своїх країнах. Про навчання вона розповіла для Ukraine Global Scholars, - пише ІА Конкурент "Найбільше мені подобається, що DKU не просто фізично розбудовується, а й розвивається навколо мене і кожного іншого студента. У нас, одних із перших студентів, є шанс фактично започаткувати "свій" університет: ми засновуємо традиції, клуби, організації та закладаємо основу "обличчя" університету в майбутньому. DKU як жоден інший університет дослухається до своїх студентів і готовий підтримати будь-які їхні ініціативи", – поділилася враженнями волинянка.Із її слів, академічний рік в DKU ділиться на 4 сесії по 7 тижнів (+ по тижню екзаменів після кожної сесії). Кожної сесії вивчають 3-4 предмети. У середньому на тиждень студент повинен витрачати 24 години на домашнє завдання для одного предмету."Мені надзвичайно імпонує те, що в DKU ми не просто вчимо конкретні предмети, ми вчимося, як вивчати та аналізувати цілі сфери наук. Один з предметів, які я вивчала минулої сесії, – "Політика природних криз" (Public Policy). Під час цього курсу ми навіть не запам’ятовували всі можливі природні кризи й не зазубрювали, що й коли уряд робив, аби їх зупинити. Натомість ми розвивали механізм, який дозволяє розглянути й проаналізувати будь-яку природну кризу через призму державного управління. Від моменту, коли кризу виявили, до того, коли її висновки "вивчили", ми розбирали усі тонкощі, що допомогли б нам у майбутньому зрозуміти будь-яку іншу природну кризу", – пояснила дівчина.Хоч навчання й забирає левову частину часу, університет також заохочує студентів пізнавати Китай, тому оплачує одну поїздку на 3 дні в малотуристичний куточок країни: бамбуковий ліс в Анджі, гори Сімінг чи в Тибет. Також є програма Хост сім’ї (коли студентом опікується місцева родина, як власною дитиною), Фланчу (спільні ланчі студентів із професорами задля ближчого спілкування за кошт університету) та багато інших."Мій університет не тільки має потужне фінансування, що дозволяє запрошувати найкращих світових професорів та давати величезну фінансову допомогу обдарованим студентам, головне в тому, що він плекає особистість, готову долати сучасні цивілізаційні виклики. Я дуже щаслива, що завдяки підтримці UGS моя мрія здобувати освіту світового класу таки здійснилася. Вірю, що так само здійсниться вона й у цьогорічних вступників", – написала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію