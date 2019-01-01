Вірші, пісні та вальс: у луцькому геріатричному центрі – осінній бал. ФОТО





Веселе, романтичне і, водночас, дуже чуттєве свято приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю, яке цього року в Україні відзначатимуть 3 грудня, - пише



«Літа на зиму повернули, Пливуть в осінній хмурості. А я люблю, а я люблю, люблю, як в юності!» - під ці акорди у вальсі закружляли сивочолі пари, для яких візочки не стали перепоною для того, щоб вальсувати.



Жителі будинку літніх людей продемонстрували усім присутнім на заході свої таланти та неабияку любов до життя. Вони співали романси, читали вірші, танцювали сучасні та бальні танці, пригощали смаколиками, розважали енергійними іграми.



Насамкінець, потішив талановитих артистів піснею «Дивлюсь я на небо» під власний акомпанемент народний артист України Василь Чепелюк.



Неодноразово разом із однодумцями відвідала луцький геріатричний пансіонат й лучанка Анастасія Рудик, яка цього разу подарувала мешканцям центру «чарівну» скриньку, у яку кожен із жителів будинку престарілих зможе вкинути анкету із власною мрією.



«Ми докладемо зусиль, щоб кожна із цих мрій – здійснилася. Тільки, будь ласка, пишіть те, що в силах зробити звичайній людині», - зазначила активістка.



«Молоді люди на наших закладах – рідкість. Зазвичай, наші вихованці демонструють таланти один одному та персоналу. Квіти, щирі посмішки та увага від глядачів неабияк їх тішать. Нашим мешканцям не вистачає спілкування. Але вони тягнуться до соціуму. Часто для них звичайний льодяник, принесений людиною з вулиці набагато смачніший, ніж шоколадна цукерка, яку дали в пансіонаті», - зазначила директорка геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.



У кожного із них – власна доля, здебільшого дуже непроста. Але, дивлячись в очі цих людей, у яких іще не погасли запальні вогники, стає зрозумілим – тут, у будинку престарілих, попри усі стереотипи, настільки сильна любов та жага до життя, якій може позаздрити будь-хто із молоді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осінній бал, під час якого мешканці луцького геріатричного пансіонату вальсували, співали та читали поетичні рядки, відбувся сьогодні, 21 листопада, у приміщенні, яке серед лучан більш відоме, як «будинок престарілих».Веселе, романтичне і, водночас, дуже чуттєве свято приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю, яке цього року в Україні відзначатимуть 3 грудня, - пише ІА Волинські новини «Літа на зиму повернули, Пливуть в осінній хмурості. А я люблю, а я люблю, люблю, як в юності!» - під ці акорди у вальсі закружляли сивочолі пари, для яких візочки не стали перепоною для того, щоб вальсувати.Жителі будинку літніх людей продемонстрували усім присутнім на заході свої таланти та неабияку любов до життя. Вони співали романси, читали вірші, танцювали сучасні та бальні танці, пригощали смаколиками, розважали енергійними іграми.Насамкінець, потішив талановитих артистів піснею «Дивлюсь я на небо» під власний акомпанемент народний артист УкраїниНеодноразово разом із однодумцями відвідала луцький геріатричний пансіонат й лучанка, яка цього разу подарувала мешканцям центру «чарівну» скриньку, у яку кожен із жителів будинку престарілих зможе вкинути анкету із власною мрією.«Ми докладемо зусиль, щоб кожна із цих мрій – здійснилася. Тільки, будь ласка, пишіть те, що в силах зробити звичайній людині», - зазначила активістка.«Молоді люди на наших закладах – рідкість. Зазвичай, наші вихованці демонструють таланти один одному та персоналу. Квіти, щирі посмішки та увага від глядачів неабияк їх тішать. Нашим мешканцям не вистачає спілкування. Але вони тягнуться до соціуму. Часто для них звичайний льодяник, принесений людиною з вулиці набагато смачніший, ніж шоколадна цукерка, яку дали в пансіонаті», - зазначила директорка геріатричного пансіонатуУ кожного із них – власна доля, здебільшого дуже непроста. Але, дивлячись в очі цих людей, у яких іще не погасли запальні вогники, стає зрозумілим – тут, у будинку престарілих, попри усі стереотипи, настільки сильна любов та жага до життя, якій може позаздрити будь-хто із молоді.

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