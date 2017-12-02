У Володимир-Волинську вшанували пам’ять активістів Майдану





Молодь вирушила на площу, тримаючи в руках портрети Героїв Майдану. На кілька хвилин колона зупинилася – представники влади поклали квіти до дошки пам’яті загиблим в АТО (ООС), - пише



Продовжилися скорботні заходи біля меморіальної дошки загиблим Героям Майдану, що знаходиться на розі вулиць Устилузької та Небесної Сотні. Священнослужителі відслужили панахиду, а керівник фонду «Матері Божої неустанної помочі», священник Микола Гінайло виголосив промову, у якій згадав про листопад 2014 року та закликав не бути байдужими до подій, що увійшли в історію України.



Також з нагоди Дня Гідності та Свободи о 15: 30 в культурно-мистецькому центрі розпочався перегляд кінофільму «Герої Небесної Сотні».



Нагадаємо, День Гідності та Свободи в Україні почали відзначати з 2014 року. Відповідний указ підписав п’ятий президент Петро Порошенко. Саме у ці дні 2013 року розпочалася Революція Гідності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День Гідності та Свободи, у Володимирі-Волинському відбулися пам’ятні заходи, які розпочалися хресною ходою від собору Різдва Христового до площі Героїв.Молодь вирушила на площу, тримаючи в руках портрети Героїв Майдану. На кілька хвилин колона зупинилася – представники влади поклали квіти до дошки пам’яті загиблим в АТО (ООС), - пише Район.Володимир-Волинський Продовжилися скорботні заходи біля меморіальної дошки загиблим Героям Майдану, що знаходиться на розі вулиць Устилузької та Небесної Сотні. Священнослужителі відслужили панахиду, а керівник фонду «Матері Божої неустанної помочі», священник Микола Гінайло виголосив промову, у якій згадав про листопад 2014 року та закликав не бути байдужими до подій, що увійшли в історію України.Також з нагоди Дня Гідності та Свободи о 15: 30 в культурно-мистецькому центрі розпочався перегляд кінофільму «Герої Небесної Сотні».Нагадаємо, День Гідності та Свободи в Україні почали відзначати з 2014 року. Відповідний указ підписав п’ятий президент Петро Порошенко. Саме у ці дні 2013 року розпочалася Революція Гідності.

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