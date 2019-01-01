«Боялася, що діти залишаться без мами», — ковельчанка, якій пересадили нирку чоловіка

У Ковельському МТМО вперше в Україні на районному рівні успішно провели трансплантацію нирки.34-річна Надія розповіла про свій стан у сюжеті ТСН.Після операції подружжя жартує, що тепер їх пов'язує набагато більше чим шлюб. Жінка добре себе почуває та чекає повернення додому.За словами лікарів стан пацієнтки поліпшився одразу після операції: змінився стан шкіри, обмін речовин, загальне самопочуття."Найбільше боялася аби діти не залишилися без мами", - каже Надія.https://youtu.be/SOy_8D_Gk1kНагадаємо, що волинянка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора — це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало.Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади. Створення широких можливостей для трансплантації в Україні — один із пріоритетів міністерства на найближчий період.