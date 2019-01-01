«Боялася, що діти залишаться без мами», — ковельчанка, якій пересадили нирку чоловіка
21 листопад, 23:44
У Ковельському МТМО вперше в Україні на районному рівні успішно провели трансплантацію нирки.
34-річна Надія розповіла про свій стан у сюжеті ТСН.
Після операції подружжя жартує, що тепер їх пов'язує набагато більше чим шлюб. Жінка добре себе почуває та чекає повернення додому.
За словами лікарів стан пацієнтки поліпшився одразу після операції: змінився стан шкіри, обмін речовин, загальне самопочуття.
"Найбільше боялася аби діти не залишилися без мами", - каже Надія.
https://youtu.be/SOy_8D_Gk1k
Нагадаємо, що волинянка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора — це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало.
Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади. Створення широких можливостей для трансплантації в Україні — один із пріоритетів міністерства на найближчий період.
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34-річна Надія розповіла про свій стан у сюжеті ТСН.
Після операції подружжя жартує, що тепер їх пов'язує набагато більше чим шлюб. Жінка добре себе почуває та чекає повернення додому.
За словами лікарів стан пацієнтки поліпшився одразу після операції: змінився стан шкіри, обмін речовин, загальне самопочуття.
"Найбільше боялася аби діти не залишилися без мами", - каже Надія.
https://youtu.be/SOy_8D_Gk1k
Нагадаємо, що волинянка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора — це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало.
Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади. Створення широких можливостей для трансплантації в Україні — один із пріоритетів міністерства на найближчий період.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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