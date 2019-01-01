У США кіт подолав 2 тисячі кілометрів та повернувся додому





Співробітники притулку виявили кота на вулиці і встановили дані про його власника, відсканувавши мікрочіп Саші. Після чого кота повернули власникові, - пише радіо



Як кота занесло за 1900 кілометрів від рідного Портленда і де мешкала тварина, поки її не підібрали співробітники притулку, залишається загадкою. Віктор Усов передбачає, що велелюбний Саша, ймовірно, когось "підчепив". І що, напевно, це була його "велика американська пригода".



Хай там як, а господар давно втратив надію побачити кота знову. Тому його щастю не було меж.



Мурад Кірдар, співробітник зі зв'язків з громадськістю притулку Санта-Фе, зауважив, що ця історія підкреслює важливість мікрочіпування домашніх тварин. Адже мікрочіп – це єдиний спосіб ідентифікації домашніх улюбленців. Він не може випасти. Його не можна змінити або видалити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власник кота, Віктор Усов з Портленда (штат Орегон), несподівано для себе возз'єднався зі своїм домашнім улюбленцем. Кіт на ім'я Саша знайшовся у притулку для тварин міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико).Співробітники притулку виявили кота на вулиці і встановили дані про його власника, відсканувавши мікрочіп Саші. Після чого кота повернули власникові, - пише радіо maximum Як кота занесло за 1900 кілометрів від рідного Портленда і де мешкала тварина, поки її не підібрали співробітники притулку, залишається загадкою. Віктор Усов передбачає, що велелюбний Саша, ймовірно, когось "підчепив". І що, напевно, це була його "велика американська пригода".Хай там як, а господар давно втратив надію побачити кота знову. Тому його щастю не було меж.Мурад Кірдар, співробітник зі зв'язків з громадськістю притулку Санта-Фе, зауважив, що ця історія підкреслює важливість мікрочіпування домашніх тварин. Адже мікрочіп – це єдиний спосіб ідентифікації домашніх улюбленців. Він не може випасти. Його не можна змінити або видалити.

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