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Серед вчителів Нововолинська обирали найкращих

Серед вчителів Нововолинська обирали найкращих
У четвер, 21 листопада, у Нововолинську закінчився І (міський, зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», який об’єднав 13 відданих своїй справі, творчих, готових ділитися своїм досвідом та напрацюваннями вчителів у номінаціях: «Початкова освіта», «Історія» та «Образотворче мистецтво».

Про це повідомляють на офіційній сторінці Методичного кабінету міста.

Конкурсанти демонстрували знання та професійні ідеї, використовуючи ефективні та сучасні методи і прийоми, формуючи предметі компетентності, реалізуючи змістові лінії, доводячи результативність та практичну доцільність використаних засобів.

За результатами Конкурсу журі визначило 3 переможців за кожною з трьох номінацій.

Переможцями І (міського, зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» стали такі педагоги:

у номінації «Початкова освіта» – Книжатко Інна Олександрівна, учитель початкових класів ліцею №8;

у номінації «Історія» – Скібіцька Наталія Степанівна, учитель історії ЗОШ №7;

у номінації «Образотворче мистецтво» – Мельничук Галина Анатоліївна, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №3.

Лауреатами Конкурсу стали:

Мирончук Олена Василівна, учитель початкових класів ЗОШ №6;

Магера Наталія Петрівна, учитель початкових класів ЗОШ №7;

Волинець Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів ЗОШ №4 імені Т.Г.Шевченка;

Палій Тарас Володимирович, учитель історії ЗОШ №8;

Мартинюк Лілія Степанівна, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №7;

Дзяйло Тетяна Ігорівна, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №6.

Дипломантами Конкурсу стали:

«Педагог-дослідник» – Онуфрійчук Лідія Михайлівна, учитель початкових класів ЗОШ №2;

«Креативний педагог» – Гіналюк Богдана Василівна, учитель початкових класів ЗОШ №5;

«Творчий педагог» – Стельмащук Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів ЗОШ №3;

«Педагог-новатор» – Вакарчук Наталія Миколаївна, учитель початкових класів ліцею №1.

“Міський тур Всеукраїнського конкурсу дав можливість усім учасникам яскраво та повноцінно показати свій педагогічний почерк, розкрити талант, продемонструвати педагогічну майстерність і став своєрідним підсумком творчих здобутків, педагогічних ідей та інновацій“, – йдеться у повідомленні.

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Теги: вчитель, вчитель року, нововолинськ
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