Серед вчителів Нововолинська обирали найкращих





Про це



Конкурсанти демонстрували знання та професійні ідеї, використовуючи ефективні та сучасні методи і прийоми, формуючи предметі компетентності, реалізуючи змістові лінії, доводячи результативність та практичну доцільність використаних засобів.



За результатами Конкурсу журі визначило 3 переможців за кожною з трьох номінацій.



Переможцями І (міського, зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» стали такі педагоги:



у номінації «Початкова освіта» – Книжатко Інна Олександрівна, учитель початкових класів ліцею №8;



у номінації «Історія» – Скібіцька Наталія Степанівна, учитель історії ЗОШ №7;



у номінації «Образотворче мистецтво» – Мельничук Галина Анатоліївна, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №3.



Лауреатами Конкурсу стали:



Мирончук Олена Василівна, учитель початкових класів ЗОШ №6;



Магера Наталія Петрівна, учитель початкових класів ЗОШ №7;



Волинець Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів ЗОШ №4 імені Т.Г.Шевченка;



Палій Тарас Володимирович, учитель історії ЗОШ №8;



Мартинюк Лілія Степанівна, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №7;



Дзяйло Тетяна Ігорівна, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №6.



Дипломантами Конкурсу стали:



«Педагог-дослідник» – Онуфрійчук Лідія Михайлівна, учитель початкових класів ЗОШ №2;



«Креативний педагог» – Гіналюк Богдана Василівна, учитель початкових класів ЗОШ №5;



«Творчий педагог» – Стельмащук Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів ЗОШ №3;



«Педагог-новатор» – Вакарчук Наталія Миколаївна, учитель початкових класів ліцею №1.



“Міський тур Всеукраїнського конкурсу дав можливість усім учасникам яскраво та повноцінно показати свій педагогічний почерк, розкрити талант, продемонструвати педагогічну майстерність і став своєрідним підсумком творчих здобутків, педагогічних ідей та інновацій“, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 21 листопада, у Нововолинську закінчився І (міський, зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», який об’єднав 13 відданих своїй справі, творчих, готових ділитися своїм досвідом та напрацюваннями вчителів у номінаціях: «Початкова освіта», «Історія» та «Образотворче мистецтво».Про це повідомляють на офіційній сторінці Методичного кабінету міста.Конкурсанти демонстрували знання та професійні ідеї, використовуючи ефективні та сучасні методи і прийоми, формуючи предметі компетентності, реалізуючи змістові лінії, доводячи результативність та практичну доцільність використаних засобів.За результатами Конкурсу журі визначило 3 переможців за кожною з трьох номінацій.Переможцями І (міського, зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» стали такі педагоги:у номінації «Початкова освіта» –, учитель початкових класів ліцею №8;у номінації «Історія» –, учитель історії ЗОШ №7;у номінації «Образотворче мистецтво» –, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №3.Лауреатами Конкурсу стали:, учитель початкових класів ЗОШ №6;, учитель початкових класів ЗОШ №7;, учитель початкових класів ЗОШ №4 імені Т.Г.Шевченка;, учитель історії ЗОШ №8;, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №7;, учитель образотворчого мистецтва ЗОШ №6.Дипломантами Конкурсу стали:«Педагог-дослідник» –, учитель початкових класів ЗОШ №2;«Креативний педагог» –, учитель початкових класів ЗОШ №5;«Творчий педагог» –, учитель початкових класів ЗОШ №3;«Педагог-новатор» –, учитель початкових класів ліцею №1.“Міський тур Всеукраїнського конкурсу дав можливість усім учасникам яскраво та повноцінно показати свій педагогічний почерк, розкрити талант, продемонструвати педагогічну майстерність і став своєрідним підсумком творчих здобутків, педагогічних ідей та інновацій“, – йдеться у повідомленні.

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