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У лучанина вкрали авто погрожуючи іграшковим пістолетом

У лучанина вкрали авто погрожуючи іграшковим пістолетом
В обласному центрі Волині поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя» на вулиці Вороніхіна злочинець, застосовуючи предмет, схожий на пістолет, викрав автомобіль Volkswagen Passat B5.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 2 грудня минулого року обвинувачений перебував поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя», що на вулиці Вороніхіна у Луцьку.

Так, під приводом перевірки технічної справності автівки злочинець, перебуваючи за кермом автомобіля, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, змусивши покинути Volkswagen Passat B5.

В подальшому крадій поїхав на вулицю Дубнівську, незаконно заволодівши автівкою та завдавши потерпілому шкоди на суму 40 тисяч 500 гривень.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав та відмовився від дачі показів. Проте його вина була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років з конфіскацією майна, приєднавши два місяці невідбутого покарання.

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Теги: суд, авто, вирок, крадіжка
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