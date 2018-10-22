У лучанина вкрали авто погрожуючи іграшковим пістолетом





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА



Під час суду встановили, що 2 грудня минулого року обвинувачений перебував поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя», що на вулиці Вороніхіна у Луцьку.



Так, під приводом перевірки технічної справності автівки злочинець, перебуваючи за кермом автомобіля, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, змусивши покинути Volkswagen Passat B5.



В подальшому крадій поїхав на вулицю Дубнівську, незаконно заволодівши автівкою та завдавши потерпілому шкоди на суму 40 тисяч 500 гривень.



В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав та відмовився від дачі показів. Проте його вина була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами.



Суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років з конфіскацією майна, приєднавши два місяці невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя» на вулиці Вороніхіна злочинець, застосовуючи предмет, схожий на пістолет, викрав автомобіль Volkswagen Passat B5.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини Під час суду встановили, що 2 грудня минулого року обвинувачений перебував поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя», що на вулиці Вороніхіна у Луцьку.Так, під приводом перевірки технічної справності автівки злочинець, перебуваючи за кермом автомобіля, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, змусивши покинути Volkswagen Passat B5.В подальшому крадій поїхав на вулицю Дубнівську, незаконно заволодівши автівкою та завдавши потерпілому шкоди на суму 40 тисяч 500 гривень.В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав та відмовився від дачі показів. Проте його вина була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами.Суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років з конфіскацією майна, приєднавши два місяці невідбутого покарання.

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