У лучанина вкрали авто погрожуючи іграшковим пістолетом
Сьогодні, 06:16
В обласному центрі Волині поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя» на вулиці Вороніхіна злочинець, застосовуючи предмет, схожий на пістолет, викрав автомобіль Volkswagen Passat B5.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 2 грудня минулого року обвинувачений перебував поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя», що на вулиці Вороніхіна у Луцьку.
Так, під приводом перевірки технічної справності автівки злочинець, перебуваючи за кермом автомобіля, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, змусивши покинути Volkswagen Passat B5.
В подальшому крадій поїхав на вулицю Дубнівську, незаконно заволодівши автівкою та завдавши потерпілому шкоди на суму 40 тисяч 500 гривень.
В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав та відмовився від дачі показів. Проте його вина була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років з конфіскацією майна, приєднавши два місяці невідбутого покарання.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 2 грудня минулого року обвинувачений перебував поблизу дому молитви «Церкви Христа Спасителя», що на вулиці Вороніхіна у Луцьку.
Так, під приводом перевірки технічної справності автівки злочинець, перебуваючи за кермом автомобіля, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, змусивши покинути Volkswagen Passat B5.
В подальшому крадій поїхав на вулицю Дубнівську, незаконно заволодівши автівкою та завдавши потерпілому шкоди на суму 40 тисяч 500 гривень.
В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав та відмовився від дачі показів. Проте його вина була доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років з конфіскацією майна, приєднавши два місяці невідбутого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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