Брат-близнюк врятував недоношене немовля обіймами





Мешканка Уельсу розповіла, як один з її сильно недоношених близнюків різко пішов на поправку, коли до нього в інкубатор поклали його брата, - пише



Ханна Зимунья впевнена, що її син Ділан врятував життя Дейніола, просто обнявши його. Ідентичні близнюки з'явилися на світ у жовтні 2018 року. Коли на 25-му тижні вагітності у 28-річної Ханни почалися перейми, лікарі два дні намагалися зупинити їх, але безуспішно.



Хлопчики народилися з вагою в 900 г (Ділан) і 700 г (Дейніол). Дейніол був меншим і слабкішим. Протягом двох місяців після народження Дейніол перебував у реанімації і не міг дихати самостійно, в той час як Ділан швидко зміцнів і був виписаний з лікарні. Сім'я, в якій, крім близнят, є ще троє дітей, жила в 60 км від лікарні, і Ханна не могла цілодобово перебувати у неонатальному відділенні поруч з Дейніолом. Настав день, коли лікарі порадили батькам попрощатися з Дейніолом - вони вже не сподівалися на покращення.



Ханна з чоловіком привезли Ділана і поклали його в інкубатор поруч з братом - щоб він обійняв його, як всі думали, востаннє. Обійми тривало лише п'ять хвилин. Але в той же день стан маленького Дейніола раптово покращився. Через лічені години зі 100-відсоткового примусового постачання киснем лікарі перевели його на 50%.



"Коли я зателефонувала до лікарні і запитала, як там малюк, лікарі сказали, що йому набагато краще і що вперше стало можливо наполовину скоротити штучну подачу кисню", - розповідає Ханна.



"У це було важко повірити. Ділану вдалося якимось чином допомогти Дейніолу. Він просто побув поруч, і тому відразу стало краще. Ані я, ані лікарі не очікували такого". "Але на наступний день стан <Дейніола> знову погіршилося, і він знову був повністю на кисні, - згадує Ханна. - І медсестри сказали - привезіть Ділана знову, нехай він знову обійме Дейніола".



Через два дні Дейніола можна було повністю зняти з вентиляції легенів. Це було чудо. "Він обіймав брата і цим врятував йому життя, - каже мама хлопчиків. - Щастям було бачити це, і це навчило нас тому, що їх не потрібно було розлучати в принципі".



Ділана поселили в лікарні поруч з братом ще на два місяці. У січні цього року він все-таки поїхав додому, а Дейніола остаточно виписали до своїх чотирьох братів і сестр у квітні. Йому ще потрібна щоденна киснева підтримка, однак прогноз досить оптимістичний.



Перший день народження близнюки відсвяткували гучною вечіркою разом з братом ТіДжеєм, якому 8 років, шестирічною сестрою Лілі та трирічною Танді. У британських лікарнях зустрічається подібна практика, коли при виходжуванні недоношених близнюків їх поміщають поруч в один інкубатор. Однак переконливих доказів користі цього поки немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом двох місяців після народження хлопчик перебував у реанімації і не міг дихати самостійно.Мешканка Уельсу розповіла, як один з її сильно недоношених близнюків різко пішов на поправку, коли до нього в інкубатор поклали його брата, - пише УНІАН Ханна Зимунья впевнена, що її син Ділан врятував життя Дейніола, просто обнявши його. Ідентичні близнюки з'явилися на світ у жовтні 2018 року. Коли на 25-му тижні вагітності у 28-річної Ханни почалися перейми, лікарі два дні намагалися зупинити їх, але безуспішно.Хлопчики народилися з вагою в 900 г (Ділан) і 700 г (Дейніол). Дейніол був меншим і слабкішим. Протягом двох місяців після народження Дейніол перебував у реанімації і не міг дихати самостійно, в той час як Ділан швидко зміцнів і був виписаний з лікарні. Сім'я, в якій, крім близнят, є ще троє дітей, жила в 60 км від лікарні, і Ханна не могла цілодобово перебувати у неонатальному відділенні поруч з Дейніолом. Настав день, коли лікарі порадили батькам попрощатися з Дейніолом - вони вже не сподівалися на покращення.Ханна з чоловіком привезли Ділана і поклали його в інкубатор поруч з братом - щоб він обійняв його, як всі думали, востаннє. Обійми тривало лише п'ять хвилин. Але в той же день стан маленького Дейніола раптово покращився. Через лічені години зі 100-відсоткового примусового постачання киснем лікарі перевели його на 50%."Коли я зателефонувала до лікарні і запитала, як там малюк, лікарі сказали, що йому набагато краще і що вперше стало можливо наполовину скоротити штучну подачу кисню", - розповідає Ханна."У це було важко повірити. Ділану вдалося якимось чином допомогти Дейніолу. Він просто побув поруч, і тому відразу стало краще. Ані я, ані лікарі не очікували такого". "Але на наступний день стан <Дейніола> знову погіршилося, і він знову був повністю на кисні, - згадує Ханна. - І медсестри сказали - привезіть Ділана знову, нехай він знову обійме Дейніола".Через два дні Дейніола можна було повністю зняти з вентиляції легенів. Це було чудо. "Він обіймав брата і цим врятував йому життя, - каже мама хлопчиків. - Щастям було бачити це, і це навчило нас тому, що їх не потрібно було розлучати в принципі".Ділана поселили в лікарні поруч з братом ще на два місяці. У січні цього року він все-таки поїхав додому, а Дейніола остаточно виписали до своїх чотирьох братів і сестр у квітні. Йому ще потрібна щоденна киснева підтримка, однак прогноз досить оптимістичний.Перший день народження близнюки відсвяткували гучною вечіркою разом з братом ТіДжеєм, якому 8 років, шестирічною сестрою Лілі та трирічною Танді. У британських лікарнях зустрічається подібна практика, коли при виходжуванні недоношених близнюків їх поміщають поруч в один інкубатор. Однак переконливих доказів користі цього поки немає.

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