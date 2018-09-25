вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Брат-близнюк врятував недоношене немовля обіймами

Брат-близнюк врятував недоношене немовля обіймами
Протягом двох місяців після народження хлопчик перебував у реанімації і не міг дихати самостійно.

Мешканка Уельсу розповіла, як один з її сильно недоношених близнюків різко пішов на поправку, коли до нього в інкубатор поклали його брата, - пише УНІАН.

Ханна Зимунья впевнена, що її син Ділан врятував життя Дейніола, просто обнявши його. Ідентичні близнюки з'явилися на світ у жовтні 2018 року. Коли на 25-му тижні вагітності у 28-річної Ханни почалися перейми, лікарі два дні намагалися зупинити їх, але безуспішно.

Хлопчики народилися з вагою в 900 г (Ділан) і 700 г (Дейніол). Дейніол був меншим і слабкішим. Протягом двох місяців після народження Дейніол перебував у реанімації і не міг дихати самостійно, в той час як Ділан швидко зміцнів і був виписаний з лікарні. Сім'я, в якій, крім близнят, є ще троє дітей, жила в 60 км від лікарні, і Ханна не могла цілодобово перебувати у неонатальному відділенні поруч з Дейніолом. Настав день, коли лікарі порадили батькам попрощатися з Дейніолом - вони вже не сподівалися на покращення.

Ханна з чоловіком привезли Ділана і поклали його в інкубатор поруч з братом - щоб він обійняв його, як всі думали, востаннє. Обійми тривало лише п'ять хвилин. Але в той же день стан маленького Дейніола раптово покращився. Через лічені години зі 100-відсоткового примусового постачання киснем лікарі перевели його на 50%.

"Коли я зателефонувала до лікарні і запитала, як там малюк, лікарі сказали, що йому набагато краще і що вперше стало можливо наполовину скоротити штучну подачу кисню", - розповідає Ханна.

"У це було важко повірити. Ділану вдалося якимось чином допомогти Дейніолу. Він просто побув поруч, і тому відразу стало краще. Ані я, ані лікарі не очікували такого". "Але на наступний день стан <Дейніола> знову погіршилося, і він знову був повністю на кисні, - згадує Ханна. - І медсестри сказали - привезіть Ділана знову, нехай він знову обійме Дейніола".

Через два дні Дейніола можна було повністю зняти з вентиляції легенів. Це було чудо. "Він обіймав брата і цим врятував йому життя, - каже мама хлопчиків. - Щастям було бачити це, і це навчило нас тому, що їх не потрібно було розлучати в принципі".

Ділана поселили в лікарні поруч з братом ще на два місяці. У січні цього року він все-таки поїхав додому, а Дейніола остаточно виписали до своїх чотирьох братів і сестр у квітні. Йому ще потрібна щоденна киснева підтримка, однак прогноз досить оптимістичний.

Перший день народження близнюки відсвяткували гучною вечіркою разом з братом ТіДжеєм, якому 8 років, шестирічною сестрою Лілі та трирічною Танді. У британських лікарнях зустрічається подібна практика, коли при виходжуванні недоношених близнюків їх поміщають поруч в один інкубатор. Однак переконливих доказів користі цього поки немає.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: близнюки, діти, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лучанина вкрали авто погрожуючи іграшковим пістолетом
Сьогодні, 06:16
Брат-близнюк врятував недоношене немовля обіймами
Сьогодні, 05:23
У США кіт подолав 2 тисячі кілометрів та повернувся додому
Сьогодні, 04:12
Лікарі розповіли, як швидко кинути палити
Сьогодні, 03:17
У Володимир-Волинську вшанували пам’ять активістів Майдану
Сьогодні, 02:32
Схожі новини
На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу
08 вересень, 04:22
У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО
25 вересень, 2018, 05:04
Після молитви троє маленьких волинян перемогли гепатит С Після молитви троє маленьких волинян перемогли гепатит С
09 серпень, 2018, 08:15
Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
02 серпень, 2018, 02:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучанина вкрали авто погрожуючи іграшковим пістолетом
Сьогодні, 06:16
 0
Брат-близнюк врятував недоношене немовля обіймами
Сьогодні, 05:23
 0
У США кіт подолав 2 тисячі кілометрів та повернувся додому
Сьогодні, 04:12
 0
Лікарі розповіли, як швидко кинути палити
Сьогодні, 03:17
 0
У Володимир-Волинську вшанували пам’ять активістів Майдану
Сьогодні, 02:32
 0
Медіа
відео
1/8