вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО

Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Лікар-хірург дитячий В’ячеслав Дидюк перебував на річному стажуванні в CHRU Nanacy Hopital d’enfants - університетській дитячій клініці у місті Нансі (Франція).

Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного житячого територіального медичного об'єднання у Facebook.

Інформують, що стажування стало можливим завдяки знанню французької мови і перемозі у конкурсі програми DFMSA на здобуття французького спеціалізованого диплому з медицини для лікарів-спеціалістів з метою навчання у французькому університеті та підвищення кваліфікаційного рівня.

Опановував В’ячеслав Дидюк новітні методики діагностики та сучасні методи і підходи до лікування дитячій хірургії за напрямками - абдомінальної , торакальної дитячої хірургії, а також дитячої урології.

За рік перебування проасистував та виконав самостійно 245 оперативних втручань, як відкритих- класичних так і малоінвазивних- лапароскопічних, торакоскопічних та із використанням робота Да Вінчі. В кінці стажування успішно захистив наукову роботу, по якій буде опублікована стаття у європейському журналі з дитячої хірургії.

У планах на майбутнє - тісна співпраця з французькими колегами для подальшого удосконалення хірургічної та урологічної допомоги на Волині, впровадження освоєних методик в практику дитячої хірургії Волинської області.

Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: В’ячеслав Дидюк, лікар, Луцьк, Франція, стажування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:11
Вже сьогодні у Луцьку – особливий «Осінній бал»
Сьогодні, 08:57
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Сьогодні, 08:41
Серед вчителів Нововолинська обирали найкращих
Сьогодні, 08:21
Очільника Держкіно досі не обрали
Сьогодні, 07:18
Схожі новини
Розповіли, що роблять із плацентами у луцькому пологовому Розповіли, що роблять із плацентами у луцькому пологовому
12 вересень, 10:45
У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок
12 червень, 09:20
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
31 січень, 15:33
Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради
25 жовтень, 2018, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 листопада – преподобної Матрони: що потрібно зробити у цей день
Сьогодні, 09:21
 0
Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:11
 0
Вже сьогодні у Луцьку – особливий «Осінній бал»
Сьогодні, 08:57
 0
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Сьогодні, 08:41
 0
Серед вчителів Нововолинська обирали найкращих
Сьогодні, 08:21
 0
Медіа
відео
1/8