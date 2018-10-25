Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
Сьогодні, 08:41
Лікар-хірург дитячий В’ячеслав Дидюк перебував на річному стажуванні в CHRU Nanacy Hopital d’enfants - університетській дитячій клініці у місті Нансі (Франція).
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного житячого територіального медичного об'єднання у Facebook.
Інформують, що стажування стало можливим завдяки знанню французької мови і перемозі у конкурсі програми DFMSA на здобуття французького спеціалізованого диплому з медицини для лікарів-спеціалістів з метою навчання у французькому університеті та підвищення кваліфікаційного рівня.
Опановував В’ячеслав Дидюк новітні методики діагностики та сучасні методи і підходи до лікування дитячій хірургії за напрямками - абдомінальної , торакальної дитячої хірургії, а також дитячої урології.
За рік перебування проасистував та виконав самостійно 245 оперативних втручань, як відкритих- класичних так і малоінвазивних- лапароскопічних, торакоскопічних та із використанням робота Да Вінчі. В кінці стажування успішно захистив наукову роботу, по якій буде опублікована стаття у європейському журналі з дитячої хірургії.
У планах на майбутнє - тісна співпраця з французькими колегами для подальшого удосконалення хірургічної та урологічної допомоги на Волині, впровадження освоєних методик в практику дитячої хірургії Волинської області.
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Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного житячого територіального медичного об'єднання у Facebook.
Інформують, що стажування стало можливим завдяки знанню французької мови і перемозі у конкурсі програми DFMSA на здобуття французького спеціалізованого диплому з медицини для лікарів-спеціалістів з метою навчання у французькому університеті та підвищення кваліфікаційного рівня.
Опановував В’ячеслав Дидюк новітні методики діагностики та сучасні методи і підходи до лікування дитячій хірургії за напрямками - абдомінальної , торакальної дитячої хірургії, а також дитячої урології.
За рік перебування проасистував та виконав самостійно 245 оперативних втручань, як відкритих- класичних так і малоінвазивних- лапароскопічних, торакоскопічних та із використанням робота Да Вінчі. В кінці стажування успішно захистив наукову роботу, по якій буде опублікована стаття у європейському журналі з дитячої хірургії.
У планах на майбутнє - тісна співпраця з французькими колегами для подальшого удосконалення хірургічної та урологічної допомоги на Волині, впровадження освоєних методик в практику дитячої хірургії Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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