Вже сьогодні у Луцьку – особливий «Осінній бал»

Сьогодні, 22 листопада, у Луцьку відбудеться «Осінній бал - 2019» для дітей та молоді з інвалідністю.Про це повідомляють організатори.Захід відбудеться в СК «Арена спорт», що в приміщенні Культурно-розважального центру «Adrenalin-City». Цього разу на паркет вийдуть 137 людей із необмеженими можливостями! Їхніми партнерами стануть не лише батьки, але й військовослужбовці Національної Гвардії України, місцеві чиновники та представники ЗМІ.Цьогоріч участь у заході беруть громадські організації «Сильні діти», «Повір у себе», «Янголята», батьків дітей із Синдромом Дауна, «Кольорова капустинка», «Джерело життя» та Луцький навчально-реабілітаційний центр. Вони дивуватимуть на танцмайданчику виконанням звичайного та віденського вальсів, менуету та полонезу. Сюрпризом стануть номери, які не належать до класичних танців, що виконували на балах.Серед гостей «Осіннього балу - 2019» – перша «Міс України на візку», яка, до слова, є уродженкою Волинського краю, лідери гуртів «Quant» Андрій Чмут (Київ) та «Чорні черешні» Юрій Поліщук (Луцьк). Долучаться також до свята ГО «Агапе Україна», «Інклюзивні студії», «Кольори веселки», «Асоціація осіб із інвалідністю «Добродія в дії» та інші.Варто зауважити, що наприкінці свята усі присутні зможуть спробувати свої сили в мистецтві танцю та разом із відомим волинським хореографомрозучити кілька па.