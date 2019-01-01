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Курс валют у Луцьку на 22 листопада

Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.055, а продаж – 24.350.

Євро при купівлі становить – 26.461, продажу – 26.981.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.905, продаж – 6.410.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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