Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.055, а продаж – 24.350.
Євро при купівлі становить – 26.461, продажу – 26.981.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.905, продаж – 6.410.
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Євро при купівлі становить – 26.461, продажу – 26.981.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.905, продаж – 6.410.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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