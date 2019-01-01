22 листопада – преподобної Матрони: що потрібно зробити у цей день





Коли Матрона була юною дівчиною, то батьки змусили її вийти заміж за заможного чоловіка. Незабаром вона народила дочку, але потім зрозуміла, що її справжнє призначення – служити Богу, - пише



Вона віддала свою дочку на виховання, а сама переодяглася в чоловічий одяг, зістригла волосся і в монастирі представилася євнухом.



У народі вважається, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, тому 22 листопада часто буває вітряна погода. У минулі часи було прийнято робити милостині всім нужденним. У цей день люди також перебирали свій теплий одяг, щоб вибрати, що одягти взимку.



Народні прикмети 22 листопада



Якщо з ранку видно іній, то наступного року буде добрий урожай вівса;

Якщо пішов дощ, значить буде урожай пшениці;

Якщо у цей день буде снігопад, значить негода затягнеться ще на місяць;

Якщо іній покриє дерева, то скоро прийдуть сильні морози;

Якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;

Якщо качки все ще плавають у водоймах і не відлітають навіть в холодну погоду, то тепло збережеться ще довго;

Якщо гуси вийшли на лід, значить буде потепління;

Якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.



Що не можна робити в цей день



Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.



Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 листопада віруючі вшановують пам'ять преподобної Матрони, яка жила в Константинополі в V столітті. Вона залишила свою сім'ю і почала служити Богу. Щоб чоловік її не знайшов Матрона пішла в чоловічий монастир.Коли Матрона була юною дівчиною, то батьки змусили її вийти заміж за заможного чоловіка. Незабаром вона народила дочку, але потім зрозуміла, що її справжнє призначення – служити Богу, - пише РБК Україна. Вона віддала свою дочку на виховання, а сама переодяглася в чоловічий одяг, зістригла волосся і в монастирі представилася євнухом.У народі вважається, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, тому 22 листопада часто буває вітряна погода. У минулі часи було прийнято робити милостині всім нужденним. У цей день люди також перебирали свій теплий одяг, щоб вибрати, що одягти взимку.Якщо з ранку видно іній, то наступного року буде добрий урожай вівса;Якщо пішов дощ, значить буде урожай пшениці;Якщо у цей день буде снігопад, значить негода затягнеться ще на місяць;Якщо іній покриє дерева, то скоро прийдуть сильні морози;Якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;Якщо качки все ще плавають у водоймах і не відлітають навіть в холодну погоду, то тепло збережеться ще довго;Якщо гуси вийшли на лід, значить буде потепління;Якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.

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