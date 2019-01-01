22 листопада – преподобної Матрони: що потрібно зробити у цей день
Сьогодні, 09:21
22 листопада віруючі вшановують пам'ять преподобної Матрони, яка жила в Константинополі в V столітті. Вона залишила свою сім'ю і почала служити Богу. Щоб чоловік її не знайшов Матрона пішла в чоловічий монастир.
Коли Матрона була юною дівчиною, то батьки змусили її вийти заміж за заможного чоловіка. Незабаром вона народила дочку, але потім зрозуміла, що її справжнє призначення – служити Богу, - пише РБК Україна.
Вона віддала свою дочку на виховання, а сама переодяглася в чоловічий одяг, зістригла волосся і в монастирі представилася євнухом.
У народі вважається, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, тому 22 листопада часто буває вітряна погода. У минулі часи було прийнято робити милостині всім нужденним. У цей день люди також перебирали свій теплий одяг, щоб вибрати, що одягти взимку.
Народні прикмети 22 листопада
Якщо з ранку видно іній, то наступного року буде добрий урожай вівса;
Якщо пішов дощ, значить буде урожай пшениці;
Якщо у цей день буде снігопад, значить негода затягнеться ще на місяць;
Якщо іній покриє дерева, то скоро прийдуть сильні морози;
Якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;
Якщо качки все ще плавають у водоймах і не відлітають навіть в холодну погоду, то тепло збережеться ще довго;
Якщо гуси вийшли на лід, значить буде потепління;
Якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.
Що не можна робити в цей день
Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.
Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.
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Коли Матрона була юною дівчиною, то батьки змусили її вийти заміж за заможного чоловіка. Незабаром вона народила дочку, але потім зрозуміла, що її справжнє призначення – служити Богу, - пише РБК Україна.
Вона віддала свою дочку на виховання, а сама переодяглася в чоловічий одяг, зістригла волосся і в монастирі представилася євнухом.
У народі вважається, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, тому 22 листопада часто буває вітряна погода. У минулі часи було прийнято робити милостині всім нужденним. У цей день люди також перебирали свій теплий одяг, щоб вибрати, що одягти взимку.
Народні прикмети 22 листопада
Якщо з ранку видно іній, то наступного року буде добрий урожай вівса;
Якщо пішов дощ, значить буде урожай пшениці;
Якщо у цей день буде снігопад, значить негода затягнеться ще на місяць;
Якщо іній покриє дерева, то скоро прийдуть сильні морози;
Якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;
Якщо качки все ще плавають у водоймах і не відлітають навіть в холодну погоду, то тепло збережеться ще довго;
Якщо гуси вийшли на лід, значить буде потепління;
Якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.
Що не можна робити в цей день
Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.
Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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