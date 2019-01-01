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На Волині цьогоріч виявили понад 800 неоформлених працівників

На Волині цьогоріч виявили понад 800 неоформлених працівників
Протягом десяти місяців цього року волинські податківці у складі спеціально створених комісій та робочих груп при органах місцевої влади виявили 813 громадян, котрі працювали без оформлення трудових відносин зі своїми роботодавцями.

Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління
ДПС у Волинській області.

Окрім того, фахівці податкової служби встановили 161 факт здійснення діяльності підприємця без держреєстрації.

Після роз’яснення суб’єктам господарювання вимог чинного законодавства, працедавці легалізували працю 808 осіб, а 159 підприємців зареєстрували свою діяльність відповідно до вимог закону.

«За умови, що всі працедавці, котрі допустили порушення, будуть дисциплінованими, легалізація праці понад восьмисот осіб та реєстрація підприємництва щомісяця додаватиме бюджетам 725 тисяч гривень ПДФО та 60 тисячі військового збору, на соціальні потреби надходитиме 886 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. А це означає, що кожен громадянин може розраховувати на соціальні виплати у разі втрати працездатності чи виходу на пенсію», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.

Посадовець підкреслив, що задля досягнення такого фінансового результату фахівці податкової служби взяли участь у 313 рейдах та перевірили 2599 місць здійснення діяльності.

«Позапланові та фактичні перевірки представників бізнесу на предмет дотримання податкового законодавства при виплаті зарплати та оформлення трудових відносин ми проводимо за наявності інформації від органів місцевої влади чи скарг. Тому просимо керівників територіальних громад в межах своїх повноважень стежити за тим, щоб всі бізнес-проекти працювали легально, з дотриманням гарантій для найманих працівників. Лише за таких умов громади можуть розраховувати на своєчасне наповнення бюджету», - підсумував Сергій Кондратюк.

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Теги: податкова, нелегали, Сергій Кондратюк, Волинь
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