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Луцька міськрада вже підготувала новорічні подарунки для дітей з особливими потребами

Луцька міськрада вже підготувала новорічні подарунки для дітей з особливими потребами
Для діток з особливими потребами, зокрема для тих, хто прикутий до візків, Луцька міська рада традиційно підготувала новорічні подарунки. Цьогоріч розвозитимуть теплі пледи з символікою міста.

Про це начальниця управління соціальних служб для дітей та молоді Ліна Галан розповіла 22 листопада під час засідання постійної комісії луцької міської ради з питань соціального захисту охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Член комісії зазначила, що минулоріч для луцьких діток з особливими потребами дарували рюкзаки і у передноворічну ніч до кожного будинку подарунки привозили кур’єри. Цього року вирішили пошити унікальні теплі пледи із символікою міста. До того ж, приємні сюрпризи отримають також і жителі Прилуцька.

«Цього року нам на подарунки було виділено 400 тисяч, ми використали 560, тож просимо збільшити цьогорічне фінансування на 200 тисяч, а наступного року на 300», – додає Ліна Галан. Члени комісії прохання підтримали.

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Теги: новорічні подарунки, діти, Луцькрада
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