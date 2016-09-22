У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Новий спортивний майданчик для міні-футболу футболу зі штучним покриттям розміром 42 на 22 метри збудували у Горохові за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
На свято відкриття, яке відбулося 21 листопада, приїхав заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.
"Вітаю вас із відкриттям такого прекрасного стадіону. Бажаю усім здоров’я та успіхів. А найголовніше – успіхів на спортивній ниві. Знаю, що у вас сьогодні з нагоди свята відбудеться мінітурнір, тому нехай переможе сильніший", - сказав Валентин Цьось, вітаючи присутніх.
Знаходиться футбольне поле біля навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ст. - гімназія» по вул. Грушевського,5а в м. Горохів».
Загальна кошторисна вартість будівництва – 1 млн 499 тис. гривень. Співфінансування з місцевого бюджету – 750 тис. гривень.
До слова, цьогоріч в області за кошти державної програми Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» збудували 5 спортивних майданчики, які станом на сьогодні вже здані в експлуатацію.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
На свято відкриття, яке відбулося 21 листопада, приїхав заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.
"Вітаю вас із відкриттям такого прекрасного стадіону. Бажаю усім здоров’я та успіхів. А найголовніше – успіхів на спортивній ниві. Знаю, що у вас сьогодні з нагоди свята відбудеться мінітурнір, тому нехай переможе сильніший", - сказав Валентин Цьось, вітаючи присутніх.
Знаходиться футбольне поле біля навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ст. - гімназія» по вул. Грушевського,5а в м. Горохів».
Загальна кошторисна вартість будівництва – 1 млн 499 тис. гривень. Співфінансування з місцевого бюджету – 750 тис. гривень.
До слова, цьогоріч в області за кошти державної програми Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» збудували 5 спортивних майданчики, які станом на сьогодні вже здані в експлуатацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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