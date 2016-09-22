У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО

Новий спортивний майданчик для міні-футболу футболу зі штучним покриттям розміром 42 на 22 метри збудували у Горохові за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.На свято відкриття, яке відбулося 21 листопада, приїхав заступник голови облдержадміністрації"Вітаю вас із відкриттям такого прекрасного стадіону. Бажаю усім здоров’я та успіхів. А найголовніше – успіхів на спортивній ниві. Знаю, що у вас сьогодні з нагоди свята відбудеться мінітурнір, тому нехай переможе сильніший", - сказав Валентин Цьось, вітаючи присутніх.Знаходиться футбольне поле біля навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ст. - гімназія» по вул. Грушевського,5а в м. Горохів».Загальна кошторисна вартість будівництва – 1 млн 499 тис. гривень. Співфінансування з місцевого бюджету – 750 тис. гривень.До слова, цьогоріч в області за кошти державної програми Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» збудували 5 спортивних майданчики, які станом на сьогодні вже здані в експлуатацію.