Пригоди українця в Польщі: молодик використав паспорт брата-близнюка, аби працювати за кордоном





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Тоді українця затримали в пункті пропуску в Медиці через протермінування дозволеного перебування в Польщі. За це його покарали піврічною забороною на повторний в'їзд. Однак вже в липні молодий чоловік знову заїхав до Польщі, скориставшись паспортом брата-близнюка.



Під час свого наступного перебування громадянин України попався на незаконній роботі, тому отримав зобов'язання до виїзду. Оскільки цього разу фігурували паспортні дані брата, українець вирішив вдатися до хитрощів. Він виїхав на підставі отриманого зобов'язання, але всього через 4 години повернувся до Польщі знову вже з власним паспортом (видана в березні тимчасова заборона в'їзду вже закінчилася).



Проте оригінальний маневр вдався не до кінця. Чоловік вже перебував у полі зору прикордонників, які й затримали його на території Меховського повіту. Українцю висунули звинувачення в перетині кордону шляхом шахрайства, використанні чужих документів та неправдивих показаннях.



За це покарали штрафом в розмірі 2200 злотих та 5-річною забороною на в'їзд в зону Шенгену. Також його внесли до бази даних осіб, чиє перебування в Польщі є небажаним. До кордону з Україною порушника відвезли примусово, до того ж його змусили відшкодувати вартість депортації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річний українець хотів обдурити польських прикордонників, однак йому це вдалося не до кінця.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, хитра гра, яку затіяв чоловік, закінчилася для нього примусовою депортацією. Все ж почалося ще в березні 2019 року.Тоді українця затримали в пункті пропуску в Медиці через протермінування дозволеного перебування в Польщі. За це його покарали піврічною забороною на повторний в'їзд. Однак вже в липні молодий чоловік знову заїхав до Польщі, скориставшись паспортом брата-близнюка.Під час свого наступного перебування громадянин України попався на незаконній роботі, тому отримав зобов'язання до виїзду. Оскільки цього разу фігурували паспортні дані брата, українець вирішив вдатися до хитрощів. Він виїхав на підставі отриманого зобов'язання, але всього через 4 години повернувся до Польщі знову вже з власним паспортом (видана в березні тимчасова заборона в'їзду вже закінчилася).Проте оригінальний маневр вдався не до кінця. Чоловік вже перебував у полі зору прикордонників, які й затримали його на території Меховського повіту. Українцю висунули звинувачення в перетині кордону шляхом шахрайства, використанні чужих документів та неправдивих показаннях.За це покарали штрафом в розмірі 2200 злотих та 5-річною забороною на в'їзд в зону Шенгену. Також його внесли до бази даних осіб, чиє перебування в Польщі є небажаним. До кордону з Україною порушника відвезли примусово, до того ж його змусили відшкодувати вартість депортації.

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