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Побили битою і забрали сумку з грошима: у Ковелі грабіжники напали на жінку

Побили битою і забрали сумку з грошима: у Ковелі грабіжники напали на жінку
Двоє грабіжників завдали ковельчанці кілька ударів дерев’яною битою та, погрожуючи пістолетом, забрали у неї велику суму валюти.

Розбій стався 15 листопада близько 06:25 години у під’їзді багатоповерхівки в «спальному» мікрорайоні Ковеля, - пише Район.Ковель.

Так, двоє невстановлених осіб на східцевому майданчику другого поверху напали на жінку, яка спускалась сходами від власної квартири. Бандити кілька разів ударили її дерев’яною битою та, погрожуючи пістолетом, заволоділи двома пакетами та жіночою шкіряною сумкою, в яких знаходились гроші – долари США, євро, російські та білоруські рублі, гривні.

Почувши крики у під’їзді з однієї із квартир вибіг її власник та намагався перешкодити зловмисникам, але отримав від них кілька ударів битою по голові.

Внаслідок нападу обоє потерпілих отримали забійні рани голови. Жінка відмовилася повідомити поліції, яку суму коштів у неї забрали.

Слідчий підрозділ Ковельського відділу поліції відкрив кримінальне провадження № 12019030110002114 за ч. 2 ст. 187 КК України (Розбій), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Ковельський міськрайонний суд 18 листопада прийняв дві ухвали, які стосуються арешту речових доказів по цій справі, серед них легковий автомобіль марки Toyota Avensis, який було виявлено поліцейськими неподалік села Сомин Турійського району.

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Теги: грабіж, Ковель, напад, жінка
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