Куди піти на вихідні у Луцьку: 22 – 24 листопада

На цих вихідних у Луцьку буде справжній карнавал розваг і досхочу можливостей відпочити і розслабитися після важкого робочого тижня. Організатори заходів передбачили також і пізнавально-розвиваючі івенти для охочих «прокачати» свій мозок і дізнатися щось нове.підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський Драмтеатр ім Т Г ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: 22 листопада Джамала привезе у Луцьк святкову програму, в яку увійшли кращі пісні співачки, та відсвяткує з шанувальникам десятиріччя творчої діяльності. Харизматична українська виконавиця і сонграйтер готує неймовірне шоу, яке не залишить байдужим нікого.Сьогодні ім'я Джамали доволі відоме в українському медіапросторі, адже співачка стала справжньою гордістю нації, виборовши перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2016». А розпочала своє зіркове сходження українка кримсько-татарського походження у 2009 році із конкурсу молодих виконавців «Нова хвиля» у Юрмалі. Вона отримала гран-прі, вразивши журі унікальними вокальними даними і професійним виконанням композицій різних жанрів. Лірична народна пісня «Верше мій верше» чи запальна джазова «History Repeating» - у емоційній інтерпретації Джамали, здається, будь-яка композиція отримує неповторне звучання.Сюрприз для шанувальників - нова програма «10»На ювілейному концерті Джамала презентує нову концертну програму «10», що вмістила в себе найбільш знакові композиції співачки. За весь цей час виконавиця і авторка пісень встигла випустити п'ять студійників та два міні-альбоми, а її харизма, сценічна майстерність і талант гарантують не лише насичену музичну програму, але й цікаве шоу.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: «Рок-н-ролу забагато не буває», – переконують організатори заходу.Спеціальний вечір в Цитрі від Andrew Omelchenko, лідера гурту «Preacher’s Cadillac». Авторські пісні та світові хіти.Вхід вільний. Бронювання місць: 050 880 2555.Подія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Молодіжний центр YouthСфера. Вулиця Винниченка, 67.Початок: 17:00Що обіцяють: Захід буде корисний тим, хто цікавиться питанням, як це жити, навчатись та волонтерити за кордоном?Про власний досвід волонтерства в Болгарії розповідатиме Olesya Zhuk та про студентське життя в Індонезії Oleksandr Shvets. Вони розкажуть нам з чого почати, як знайти проект, та про свій власний досвід життя за кордоном. + Олеся та Саша поділяться корисними лайфхаки як дешево мандрувати.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Творчий дует, що грає джаз. Руслана джазова співачка, є вокалісткою групи «Carlos Bandos», учасниця міжнародних джазових фестивалів та Олексій гітарист, працював з різними музикантами Луцька. Як дует вони почали грати лише кілька місяців тому але вже встигли виступити на першому фестивалі кантрі музики в Луцьку.Вхід вільний. Бронювання за телефоном 050 880 2555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Stelsi - український гурт, що був створений у 1999 році для популяризації електронної музики українського зразка.Оскільки на той час яскравих представників в сфері електронної музики в Україні не було, «Stelsi» не обминали жодної можливості презентувати для широкого загалу синтетичний бік сучасної музики. За більш, ніж десять років гурт створив 7 платівок і збірку найкращих пісень, що вийшла у серії «MP3-колекція». Один із альбомів видавався в Німеччині та Нідерландах, пісні з якого декілька тижнів поспіль протрималися у топ-тенах німецьких та голландських чартів.Протягом усього часу стилістика групи змінювалася (від клубних напрямів house, bigbeat до сценічних synth-pop, electro-rock), паралельно змінювався і склад колективу в який влилися сесійні музиканти, тим самим перетворивши ді-джейський проект на повноцінний "живий" музичний гурт.З 2005-го року колектив ставить за мету розробити власну музичну стилістику, а саме створити гібрид сучасної танцювальної музики з українськими автентичними елементами (на той час таких експериментів було вкрай мало). В результаті цей стиль був охарактеризований критиками як «український електро-фольк» (пізніше цим поняттям музичні оглядачі почали узагальнювати роботи таких виконавців, як Max Chorny, Катя Chilli, Marvinok, Оnukа тощо). Першим повноцінним альбомом у цьому напрямку була платівка "Там" (2005), потім альбом "Товариство з безмежною відповідальністю" (виданий київським лейблом "UKRmusic", 2009). Музичну канву в новій стилістиці групи почали складати семпли та музичні фрагменти з автентичних українських пісень та казок в притаманному для «Stelsi» електронному обрамленні. Водночас колектив активно працює с концертними та продюсерськими агентствами і активно гастролює, виступаючи на головних сценах масштабних фестивалів - таких як «Країна мрій», «Рок Січ», «Трипільське коло» тощо.Паралельно з цим, музика Stelsi викликає зацікавлення в сфері медійного бізнесу, і як результат - використання музики гурту в рекламних кампаніях й саундтреках. Зокрема, всім відомий рекламний джингл оператора мобільного зв’язку «Білайн» «Привіт, весь світ» під пісню «Час минає», або вступні відео-ролики Євробачення в Україні під композицію «Де ви є».Наразі гурт продовжує лінію так званого «електро-фольку» із завзятістю та прагненням занурити українську молодь в нестримне енергетичне поле української народної музики в сучасній електронній обгортці. В результаті сьогодні гурт має яскраве обличчя, яке легко вирізнити з-поміж інших.Вхід 80 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: СпортМісце: Луцька федерація спортивного орієнтування. Вул. Коперника, 12, 43000 м. ЛуцькПочаток: 12:00Що обіцяють: 23-24 листопада запрошують стати глядачами на відкритій першості міста Луцька зі спортивного орієнтування. Змагання відбудуться за підтримки Луцької міської ради.Подія:Тип заходу: МузикаМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Мікаель Гюлазян спеціально для Цитри підготує програму класичних творів Шопена, Бетховена, Шуберта та інших видатних композиторів Європи. Він є одним з найкращих віртуозів у грі на фортепіано на Волині. Буде розмовляти музикою з гостями Цитри. Програма буде орієнтовно годину без перерви.Вхід 50 грн. Деталі - 050-8802-555.Подія:Тип заходу: Презентація книгиМісце: Книгарня «Є»Початок: 17:00Що обіцяють: Волинський письменник і журналіст Віталій Клімчук презентує у Луцьку свою книгу «моно-ложних» сповідей: віршований роман «Подвійний стандарт». Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: КМЦ «Красне»Початок: 19:00Що обіцяють: 24 листопада у КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56) покажемо трагікомедію за мотивами п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» (режисер: Руслана Порицька).Квиток: 50 грн. Бронювання місць з 17 листопада: +38-099-740-02-76.Фільм:Жанр: Мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 2D: 10:20. 3D REALD: 13:30; 14:15; 15:30; 16:15; 17:30; 19:30Про що фільм: Анна, Ельза, Крістоф, його вірний олень Свен і сніговик Олаф, який ніколи не сумує, повинні будуть покинути затишне королівство Еренделл і відправитися ще далі на північ, в подорож, яка приведе їх до витоків стародавніх легенд і допоможе розкрити таємниці, що стосуються минулого їхньої рідної країни.Фільм:Жанр: Бойовик, драма, військовий, історіяМісце: «Premier City»Початок: 10:50; 13:50; 19:20Про що фільм: Історія однієї з наймасштабніших і стратегічно важливих морських битв на Тихому океані Другої світової війни. У червні 1942 року американський флот під командуванням адмірала Честера Німіца здобув перемогу над японцями в битві біля атола Мідвей, що стало ключовим моментом у Тихоокеанській війні.Фільм:Жанр: Драма, детективМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 20:00Про що фільм: Професійний шахрай Рой Кортні ледь вірить своїй удачі, коли знайомиться в мережі з багатою вдовою Бетті Макліш. Зачарувавши вдову і отримавши доступ до всіх її ресурсів, Рой ловить себе на тому, що вона йому не байдужа.Фільм:Жанр: Жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 22:00Про що фільм: У наше століття гаджетів і високих технологій для всього є мобільний додаток. Хочеш дізнатися, скільки тобі залишилося жити? Будь ласка! Дівчина бачить на екрані телефону невблаганний вердикт - її життя обірветься через 3 дня. Чи зможе вона уникнути смерті, якщо зворотний відлік вже почався?Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:40Про що фільм: Цинічний і амбітний молодий олігарх Алекс поселяється в забутій Богом готель, щоб за тиждень завоювати серце Ірит - дочки власника готелю, і отримати право на розробку золотого родовища, що знаходиться на цій землі. Але зробити це виявляється не так просто, коли Іріт потайки заручена, про золото знаєш ти не єдиний, а на шляху до мільйонів стає любов.Фільм:Жанр: ДрамаМісце: «Premier City»Початок: 11:45Про що фільм: Фантасмагорична соціальна драма «Історія Лізи» розгортається в мальовничих декораціях української провінції. Герої фільму, незважаючи на нав'язані суспільством брутальні положення, рухомі почуттям взаємної любові, творять власний світ. Двом з них особливо не просто зруйнувати перепони життєвого шляху, оскільки синдром Дауна суперечить праву на щастя.Фільм:Жанр: ДокументальнийМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 18:00Про що фільм: Цей фільм – перше масштабне дослідження «українського сліду» у Голлівуді, яке ніколи не робилося раніше. Насправді, українці залишили досить помітний слід не тільки в історії славнозвісної «фабрики мрій», але й загалом в американській культурі та мистецтві.Роками в різноманітних інформаційних джерелах народжених в Україні називали «Russian» через те, що певний час країна була частиною Російської імперії. Тому досягнення наших співвітчизників перепадали іншій державі. Але прийшов час, щоб розставити крапки над «і» у питанні «хто є хто» у Голлівуді та з’ясувати в чому власне досягли успіху таланти з України.За кожним iхнiм, таким омрiяним «Оскаром», за кожною завойованою зiркою на вiдомiй «Алеї слави», за кожним iм’ям у титрах – cамобутнi, непересічні особистості, унікальні майстри свого фаху. Серед них також і покоління тих, хто народився вже в США в родинах емігрантів з України.У фільмі розповідь про досягнення українців минулого переплітається з особистими оповідями тих, хто сьогодні запалює свої зірки на голлівудському небосхилі.