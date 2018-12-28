Занедбані та голодні: у Дніпрі діти жили в квартирі серед черв'яків. ФОТО

У Дніпропетровської області в квартирі майже без меблів, холодильника, працюючого санвузла, з брудною ваною, в якій оселилися черв'яки проживали діти.Про це інформує патрульна поліція Дніпропетровської області на своїй сторінці у facebook.Сталося це 20 листопада, близько 18-ї години. До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною.Поліцейські одразу викликали на місце ювенальну превенцію Шевченківського відділку поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. На місці прийняли рішення відправити дітей до лікарні.