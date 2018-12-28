Занедбані та голодні: у Дніпрі діти жили в квартирі серед черв'яків. ФОТО
Сьогодні, 11:33
У Дніпропетровської області в квартирі майже без меблів, холодильника, працюючого санвузла, з брудною ваною, в якій оселилися черв'яки проживали діти.
Про це інформує патрульна поліція Дніпропетровської області на своїй сторінці у facebook.
Сталося це 20 листопада, близько 18-ї години. До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.
Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.
Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною.
Поліцейські одразу викликали на місце ювенальну превенцію Шевченківського відділку поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. На місці прийняли рішення відправити дітей до лікарні.
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Про це інформує патрульна поліція Дніпропетровської області на своїй сторінці у facebook.
Сталося це 20 листопада, близько 18-ї години. До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.
Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.
Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною.
Поліцейські одразу викликали на місце ювенальну превенцію Шевченківського відділку поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. На місці прийняли рішення відправити дітей до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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