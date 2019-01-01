Жителька Буенос-Айреса шукає родичів на Волині
Сьогодні, 11:45
Жителька Буенос-Айреса (Аргентина) Лорна Агюеро Малан, шукає своїх предків з Маневицького району, які проживали тут у селі Костюхнівка до 1928-1932 років.
Жінка каже, що її родичі емігрували спочатку до Аргентини, а потім до Уругваю, - пише Район.Маневичі.
Прадіда звали Данило Коновальчук, він був сином Андрія Коновальчука та Тетяни Конотопчик. Данило був одружений з Ганною Паничик (прабабуся), вона була дочкою Василя Паничика та Прасковії Баранської. У них було шестеро дітей, троє з них народилися в Україні.
«Моїй бабусі Любі Коновальчук 81 рік, і вона остання вижила в сім'ї. Вона сказала мені, що її батько та мати мали сім'ю в Костюхнівці, але ніколи не знала їхніх імен та як з ними зв’язатися. Мені хотілося б знати, чи ще в селі живе хтось, хто знає мою родину чи пов’язаний з ними», – каже Лорна.
Отже, якщо у когось з наших читачів є інформація, яка допоможе Лорні знайти своїх предків з Маневицького району, звертайтеся у приватні повідомлення на сторінку Район.Маневичі у facebook або пишіть на електронну пошту [email protected] або на пошту Лорни [email protected]
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Жінка каже, що її родичі емігрували спочатку до Аргентини, а потім до Уругваю, - пише Район.Маневичі.
Прадіда звали Данило Коновальчук, він був сином Андрія Коновальчука та Тетяни Конотопчик. Данило був одружений з Ганною Паничик (прабабуся), вона була дочкою Василя Паничика та Прасковії Баранської. У них було шестеро дітей, троє з них народилися в Україні.
«Моїй бабусі Любі Коновальчук 81 рік, і вона остання вижила в сім'ї. Вона сказала мені, що її батько та мати мали сім'ю в Костюхнівці, але ніколи не знала їхніх імен та як з ними зв’язатися. Мені хотілося б знати, чи ще в селі живе хтось, хто знає мою родину чи пов’язаний з ними», – каже Лорна.
Отже, якщо у когось з наших читачів є інформація, яка допоможе Лорні знайти своїх предків з Маневицького району, звертайтеся у приватні повідомлення на сторінку Район.Маневичі у facebook або пишіть на електронну пошту [email protected] або на пошту Лорни [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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