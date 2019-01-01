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Жителька Буенос-Айреса шукає родичів на Волині

Жителька Буенос-Айреса шукає родичів на Волині
Жителька Буенос-Айреса (Аргентина) Лорна Агюеро Малан, шукає своїх предків з Маневицького району, які проживали тут у селі Костюхнівка до 1928-1932 років.

Жінка каже, що її родичі емігрували спочатку до Аргентини, а потім до Уругваю, - пише Район.Маневичі.

Прадіда звали Данило Коновальчук, він був сином Андрія Коновальчука та Тетяни Конотопчик. Данило був одружений з Ганною Паничик (прабабуся), вона була дочкою Василя Паничика та Прасковії Баранської. У них було шестеро дітей, троє з них народилися в Україні.

«Моїй бабусі Любі Коновальчук 81 рік, і вона остання вижила в сім'ї. Вона сказала мені, що її батько та мати мали сім'ю в Костюхнівці, але ніколи не знала їхніх імен та як з ними зв’язатися. Мені хотілося б знати, чи ще в селі живе хтось, хто знає мою родину чи пов’язаний з ними», – каже Лорна.

Отже, якщо у когось з наших читачів є інформація, яка допоможе Лорні знайти своїх предків з Маневицького району, звертайтеся у приватні повідомлення на сторінку Район.Маневичі у facebook або пишіть на електронну пошту [email protected] або на пошту Лорни [email protected]
Лорна Агюеро Малан
Лорна Агюеро Малан
Прадід Данило Коновальчук та прабабуся Анна Паничик
Прадід Данило Коновальчук та прабабуся Анна Паничик
Бабуся Люба Коновальчук
Бабуся Люба Коновальчук
Зліва направо бабуся Люба Коновальчук, прадід Данило Коновальчук та мама Лорни, Естела
Зліва направо бабуся Люба Коновальчук, прадід Данило Коновальчук та мама Лорни, Естела


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Теги: аргентинка, пошук, родичі, Волинь
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