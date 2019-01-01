Жителька Буенос-Айреса шукає родичів на Волині

Лорна Агюеро Малан, шукає своїх предків з Маневицького району, які проживали тут у селі Костюхнівка до 1928-1932 років.



Жінка каже, що її родичі емігрували спочатку до Аргентини, а потім до Уругваю, - пише



Прадіда звали Данило Коновальчук, він був сином Андрія Коновальчука та Тетяни Конотопчик. Данило був одружений з Ганною Паничик (прабабуся), вона була дочкою Василя Паничика та Прасковії Баранської. У них було шестеро дітей, троє з них народилися в Україні.



«Моїй бабусі Любі Коновальчук 81 рік, і вона остання вижила в сім'ї. Вона сказала мені, що її батько та мати мали сім'ю в Костюхнівці, але ніколи не знала їхніх імен та як з ними зв’язатися. Мені хотілося б знати, чи ще в селі живе хтось, хто знає мою родину чи пов’язаний з ними», – каже Лорна.



Отже, якщо у когось з наших читачів є інформація, яка допоможе Лорні знайти своїх предків з Маневицького району, звертайтеся у приватні повідомлення на сторінку

Лорна Агюеро Малан Прадід Данило Коновальчук та прабабуся Анна Паничик Бабуся Люба Коновальчук Зліва направо бабуся Люба Коновальчук, прадід Данило Коновальчук та мама Лорни, Естела



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